BIST'te ralli sürüyor mu? Borsada ralli ne demek?

ABD piyasalarında durum ne? Borsa İstanbul'da ralli devam edecek mi? Tahvil faizi kaç?

BIST 100 endeksi, yeni yıl rallisini dün de sürdürdü. Ama ilginç bir şey oldu. 2,071 puana kadar çıkan BIST100 Endeksi son 20 dakikada gerileyerek günü yüzde 0.58 artışla 2,045.16 puandan kapattı. Ama VIOP'ta endeks kontratında şöyle bir aşağı doğru taradılar. 17.40'da 2407'deyken 18.13'de 2325 görüldü. Yani yüzde 3.4 düşüş! Nedeni ABD'de önceki hafta yüzde 4.5 düşen Nasdaq başta olmak üzere diğer endekslerin güne ciddi satıcılı başlaması, ABD 10 yıllıkların yüzde 1.80'i geçmesiydi.

ABD piyasalarında durum ne?

Alnus Yatırım değerlendirmesine göre; bu sabah ise farklı bir dünyaya gözlerimizi açıyoruz. ABD piyasaları toparlamış. S&P500 Endeksi bizim kapanışa göre yüzde 1.5 yukarda. ABD 10 yıllıkları yüzde 1.76'ya gerilemiş durumda. Neydi ki o dengesizlik. Bugün BIST100 yoluna devam edecektir. ABD'de bugün 52 milyar dolarlık 3 yıllık, yarın 36 milyar dolar 10 yıllık dahil toplamda bu hafta 111 milyar doları aşan bir borçlanma haftası yaşanacak olması tahvil faizlerinde dalgalanmayı artırıyor. Sonrası süt liman olabilir.

Tahvil faizi kaç?

Türkiye'de ise Hazine 12 ay ve 5 yıl vadeli tahvil ihalesi gerçekleştirdi. Bileşik faiz 12 ay vadeli tahvilde yüzde 23.76, 5 yıllıkta yüzde 26.34 olarak kaydedildi. 5 yıllık tahvilin faizi Eylül sonunda yüzde 17'ler seviyesindeydi. Dolayısıyla 4 ayda 900 baz puan artmış oldu. Hazine bugün de 5 ve 7 yıl vadeli devlet tahvillerini ihraç edecek.

Vadeli mevduatta yeni düzenleme nasıl?

Türkiye'de “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat” uygulaması bireyseller için döviz ve altını kapsıyordu. Yeni düzenleme ile şirketlere de bu imkan tanındı. Ayrıca mevduat faizinin yüksekliği nedeniyle kısa vadeli fonlardan kaçışı engellemek için Para Piyasası Fonlarının mevduat/katılım hesaplarında değerlendirilebilecek azami sınırı yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkarıldı.

Bugünün gündeminde 3 aydır artı verdikten sonra açık vermesi beklenen Kasım cari dengesi öne çıkıyor. Avrupa'da AMB Başkanı Lagarde'ın, ABD'de FED Başkanı Powell'ın açıklamaları ise yurtdışı için öne çıkacaktır.



BIST100 Ekim başında başladığı harekette % 75 yükselerek tarihi rekorları yenileyen bir rallide 2400 ulaşmışken kısa sürede yüzde 28 gerileyerek 1726 görüldükten sonraki tepki hareketlerini izliyoruz. 2000 seviyesinin altında hedge gerekebilir.

Borsada ralli ne demek?

Piyasalarda görülen ralli ifadesi; hisse senedi, tahvil, endeks, kripto para veya başka bir finansal varlığın fiyatında sürekli artış görülmesi anlamına geliyor. Bir ralli nispeten kısa bir süre içinde hızlı veya önemli fiyat hareketlenmeleri sırasında görülüyor

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.