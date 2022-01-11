6 günde 5 kilo verebilmek için...

Fazla kilolar sağlığımıza zarar verir. Bu kilolardan kurtulmak istiyorsanız size yulaf diyetinden bahsedeceğiz...



Kilo vermek istiyor fakat sağlığınıza zarar verecek diyetlerden uygulamak istemiyorsanız sağlığa birçok fayda sağlayan yulaftan yardım alabilirsiniz. Tokluk hissi oluşturan, bol miktarda lif içeren yulaf ezmesinin merkezinde yer aldığı yulaf diyeti kısa süre içerisinde hızlı bir şekilde kilo vermek isteyenler için faydalı olacaktır.

Yulaf diyeti nedir?

Sağlıklı bir şekilde kilo vermenize yardımcı olan yulaf diyetinin merkezinde marketlerden kolay bir şekilde temin edebileceğiniz yulaf ezmesi yer almaktadır. Yulaf, açlık hissini bastırır ve uzun süre tok hissettirme konusunda çok başarılıdır.

Aynı zamanda yulafın içerisinde bol miktarda lif bulunur. Bu sayede kan şekeri düşmez ve kendinizi enerjik hissedersiniz. İçerdiği lifler sayesinde bağırsakları düzenleyip çalışmasını sağlayan yulaf kabızlık, şişkinlik gibi problemlerin önüne geçer ve diyete katkı sağlar.

Yulaf diyetini nasıl yapmak gerekir?

1.gün

Kahvaltıda yarım su bardağı yulaf ezmesini yarım su bardağı yağsız sütle karıştırın, 1 yemek kaşığı kuru üzüm, yarım çay kaşığı tarçın ilave ederek tüketin. Yanında 1 bardak şekersiz çay veya kahve de içebilirsiniz.

Ara öğünde yarım fincan yaban mersini

Öğle yemeğinde yarım su bardağı yulaf ezmesini yarım su bardağı yağsız yoğurtla karıştırın, bir tane muz ilave ederek tüketin.

Ara öğünde yarım fincan kadar brokoli veya benzeri haşlanmış sebze

Akşam yemeğinde 1 parça ızgara tavuk göğsü, yeşil salata (yağsız ve tuzsuz hazırlanacak.), yarım su bardağı yulaf ezmesi

Canınız isterse tatlı niyetine şekersiz puding

2.gün

Kahvaltıde yarım su bardağı yulaf ezmesini yarım su bardağı yağsız süt ile karıştırın, 1 yemek kaşığı kuru üzüm, yarım çay kaşığı tarçın ilave ederek tüketin. Yanında 1 bardak şekersiz çay veya kahve içebilirsiniz.

Ara öğünde yarım fincan yaban mersini

Öğle yemeğinde yarım su bardağı yulaf ezmesini yarım su bardağı yağsız yoğurtla karıştırın, bir tane muz ilave ederek tüketin.

Ara öğünde yarım fincan kadar brokoli veya benzeri haşlanmış sebze

Akşam yemeğinde 1 parça ızgara tavuk göğsü, yeşil salata (yağsız ve tuzsuz hazırlanacak.), yarım su bardağı yulaf ezmesi

Dilerseniz tatlı niyetine şekersiz puding

3.gün

Kahvaltıda yarım su bardağı yulaf ezmesini yarım su bardağı yağsız süt ile karıştırın, 1 çorba kaşığı kurutulmuş kızılcık, yarım çay kaşığı tarçın ekleyerek tüketin. Yanında 1 bardak şekersiz çay veya kahve içebilirsiniz.

Ara öğünde 1 tane elma

Öğle yemeğinde yarım su bardağı yulaf ezmesine yarım su bardağı yağsız yoğurt ekleyin, 1 su bardağı kadar çilek de ilave ederek tüketin.

Ara öğünde bir avuç badem

Akşam yemeğinde 1 tane ızgara balık fileto, 1 kase brokoli, 1 bardak yabani pirinç pilavı

Akşam acıkınca bir fincan haşlanmış kereviz

4.gün

Kahvaltıda yarım su bardağı yulaf ezmesini yarım su bardağı yağsız süt ile karıştırın, 1 adet muz, yarım çay kaşığı tarçın ilave ederek tüketin. Yanında 1 bardak şekersiz çay veya kahve içebilirsiniz.

Ara öğünde 2 tane küçük kivi

Öğle yemeğinde yarım su bardağı yulaf ezmesine yarım su bardağı yağsız yoğurt ilave edin ve karıştırın, çeyrek su bardağı kadar ceviz ve 1 çay kaşığı tarçın da ekledikten sonra tüketin.

Ara öğünde 1 tane elma

Akşam yemeğinde 1 adet yağsız tavuk burger, 1 adet tam buğdaylı çörek, 1 su bardağı kadar kabak kızartması

Dilerseniz tatlı niyetine 1 su bardağı şekersiz jöle

5.gün

Kahvaltıda yarım su bardağı yulaf ezmesini yarım su bardağı yağsız yoğurt ile karıştırın, 1 bardak yaban mersini ilave ederek tüketin. Yanında 1 bardak şekersiz çay veya kahve içebilirsiniz.

Ara öğünde bir avuç badem

Öğle yemeğinde yarım su bardağı yulaf ezmesini, yarım su bardağı yağsız sütle karıştırın; yarım su bardağı kızılcık, bir çay kaşığı tarçın ilave ederek tüketin.

Ara öğünde bir tane muz

Akşam yemeğinde 1 adet yağsız fileto biftek, 1 kase çoban salata

Dilerseniz tatlı niyetine şekersiz puding

6.gün

Kahvaltıda yarım su bardağı yulaf ezmesini yarım su bardağı yağsız süt ile karıştırın, yarım bardak kuru üzüm ve yarım bardak kuru erik ilave ederek tüketin. Yanında 1 bardak şekersiz çay veya kahve içebilirsiniz.

Ara öğünde 1 adet elma

Öğle yemeğinde yarım su bardağı yulaf ezmesine yarım su bardağı yağsız yoğurt ve yarım su bardağı ceviz ilave ederek tüketin.

Ara öğünde 1 yemek kaşığı fıstık ezmesi

Akşam yemeğinde 1 adet yağsız fileto biftek, 1 kase çoban salatası

Dilerseniz tatlı niyetine yarım fincan şekersiz puding

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.