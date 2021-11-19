DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Daniel Craig'e veda 'Yeni Bond kim olacak?' sorusuna tekrar merhaba!
O Ses Türkiye bitecek mi? O Ses Türkiye final mi yapacak? Acun Ilıcalı açıkladı
Ayı saldırısına uğrayan çiftçi: 2-3 dakika güreştik
Türkiye'de yaşayan İngilizlerin pahalı bulduğu tek şey ne?
Ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi? Ay tutulması ne zaman başlayacak?
Oyuncu Vildan Atasever müjdeyi açıkladı: Bebek yolda...
Altının 650 lira olacağını bilen Haluk Özdil'den yeni altın tahmini
Bu bankalar destek paketlerini açıkladı: ATM’lerden 20.000 TL dağıtılmaya başlandı
Haftanın filmleri (19 Kasım 2021)
Defne Samyeli'nin kızı: Gelecek planım yok
Ünlü yatırımcı Mobius’tan altın yatırımı tavsiyesi
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, ateş püskürdü: Bunlar kadın katili
Destan dizisi Çolpan Hatun kimdir? Çolpan Hatun'u kim oynuyor? Çolpan Hatun'un gerçek adı ne?
9 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
Avusturya'dan 20 gün sokağa çıkma yasağı

TIMETURK / EKO ANALİZ / Altının 650 lira olacağını bilen Haluk Özdil'den yeni altın tahmini

Altının 650 lira olacağını bilen Haluk Özdil'den yeni altın tahmini

Geçtiğimiz haftalarda 'Altın yıl sonunda 650 lira olacak' diyerek tahminini 1,5 ay önceden tutturan yazar Haluk Özdil'den yeni tahmin geldi.

41 Dakika Önce
2021-11-19 15:01:46
Altının 650 lira olacağını bilen Haluk Özdil'den yeni altın tahmini

2 Kasım'daki konuşmasında altın fiyatlarının 650 lira olacağını tahmin eden ve çok geçmeden tahmini tutan stratejist yazar Haluk Özdil, yeni uyarılarda bulundu.

Youtube kanalı üzerinden konuşan Haluk Özdil, 'Altın ne zaman 800 lira olacak?' başlıklı videosunda önemli tarihleri işaret etti.

Haluk Özdil, gram altının 800 lira olacağına işaret ederek yaptığı açıklamada, "Benim büyük yatırımcı ile işim yok. Ben küçük yatırımcıya sesleniyorum. Altın düşmeyecek. Paranız enflasyon karşısında erimesin diye diyorum. Bazı haberler çıkıyor, altın satışları patladı. Kuyumcular altın almıyor, fiyatlar dülecek gibisinden. Bu haberler biraz bilinçli gibi duruyor. FED, 12-13 Aralık, varlık alımlarını stabil tutabilir. Emlak balonu artık şişti. Altına kayışın yükseleceğini düşünüyorum. Nisan ve Haziran ayında daha da yükselecektir. Bu aylarda ciddi artışlar bekliyoruz. Dünyada enflasyonu durdurmak mümkün değil. Eğer bu mümkün olursa altın fiyatlarının yükselişi durdurulur" ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş