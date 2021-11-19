Bu bankalar destek paketlerini açıkladı: ATM’lerden 20.000 TL dağıtılmaya başlandı

Bazı bankalar destek paketlerini açıkladı. ATM’lerden ya da mobil bankacılık kanalları üzerinden anında 15.000, 20.000 TL’ye kadar nakit avans kullanabiliyorsunuz.

Eğer acil nakit ihtiyacınız varsa ve kredi başvuru yapacak ya da bekleyecek durumda değilseniz, kullandığınız kredi kartınız sayesinde günün her saatinde, resmi tatillere ya da hafta sonlarına takılmadan ATM'lerden ya da mobil bankacılık kanalları üzerinden anında 15.000, 20.000 TL'ye kadar nakit avans kullanabiliyorsunuz ancak bunu kullanmanız için bankanız, kullandığınız kredi kartınıza belirli bir oranda “nakit avans” şansı tanımalı, aksi durumlarda nakit avans kullanmanız mümkün olmuyor.

QNB Finansbank, Ziraat ve Vakıfbank'ın sunmuş olduğu nakit avanslarla ilgili bilgiler şöyle:

QNB Finansbank Nakit Avans

Eğer sizin de 15 bin TL'ye kadar nakit ihtiyacınız varsa ve QNB Finanbank CardFinans kredi kartı sahibiyseniz, günün istediğiniz saati, ister size en yakın QNB Finansbank ATM'sinden, isterseniz de QNB Finansbank'ın mobil uygulaması üzerinden vadesiz hesabınıza 15 bin TL'yi aktarabilirsiniz.

Üstelik aldığınız nakit avansınızı 12 aya varan taksitlerle ve %1,98'lik faiz oranıyla geri ödeme şansınız bulunuyor. Eğer siz de QNB Finansbank'tan 15 bin TL'lik nakit avans alırsanız 12 ay boyunca 1.451,35 TL, 12 ayın sonunda ise 2.416,20 TL ödeme yapmış oluyorsunuz.

Ziraat Bankası Nakit Avans

Ziraat Bankası BankKart sahipleri istedikleri her anda Ziraat Bankası ATM'lerinden ya da mobil bankacılık kanalları üzerinden 15 bin TL'ye kadar nakit avans kullanma şansına sahip oluyorlar. Üstelik aldığınız nakit avansınızı 12 aya varan taksitlerle ve %1,98'lik faizlerle geri ödeyebilirsiniz. Eğer siz de Ziraat Bankası'ndan 20 bin TL'lik nakit avans alırsanız 1.935,17 TL ödeme yapıyorsunuz.

Vakıfbank Nakit Avans

Eğer sizin de acil nakite ihtiyacınız varsa Vakıfbank'tan 10 bin TL'ye kadar nakit avans alabilir ve anında kullanmaya başlayabilirsiniz. Aldığınız nakit avanslarınızı 12 aya varan taksitler ve %1,98'lik faiz oranıyla geri ödeyebilirsiniz. Eğer siz de Vakıfbank'tan 10 bin TL'lik nakit avans alırsanız 4 aylık taksit imkanını seçerseniz 2.650,25 TL ödeme yapıyorsunuz.

Nakit Avans Nedir?

Nakit avans, kredi kartı üzerinden taksitli olarak nakit çekim işlemidir. Aslında kredi kartı üzerinden kredi kullanmak olarak da ifade edilebilir. Çekilebilecek tutar ise kredi kartı limiti, bankanın kampanyası ile kredi notuna göre değişkenlik gösterir. Ayrıca kredi kartı nakit avansı birkaç dakika içerisinde bankaların ATM'si, internet bankacılığı veya çağrı merkezi üzerinden alınabilir. Ödemeleri ise aylık kredi kartı hesap özetine yansır.

Taksitli Nakit Avans Vadesi

Banka Kartları ve Kredi Kartları Yönetmeliği ile kredi kartlarından nakit çekim işlemleri 12 ay olarak sınırlandırılıyor. Bankanın kampanyasına göre değişkenlik göstermekle birlikte neredeyse tüm kredi kartları 3 ile 12 taksit arasından nakit avans kullandırımı yapıyor.

Taksitli Nakit Avans Faizi Nasıl Belirleniyor?

Vadeye göre değişiklik göstermekle birlikte neredeyse tüm kredi kartları taksitli nakit avans işlemlerinde 3 ayda bir Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan alışveriş ya da nakit faiz oranı olarak da nitelendirilen “akdi faiz” oranını uygular. Ayrıca akdi faiz oranı gecikmeler dışında piyasanın uygulayabileceği en üst faiz oranıdır.

Taksitli Nakit Avans Ödemesi

Taksitli nakit avans kullanılması durumunda aylık ödemeler kredi kartı ödeme planına göre yapılıyor. Yani taksitli nakit avans kullanmak ile kredi kartı üzerinden taksitli alışveriş yapmanın aslında bir farkı bulunmuyor. Nakit avansın ödenmemesi durumunda işleyecek olan faizi ise kredi kartı gecikme faizi sayfamızdaki aracımızdan hesaplayabilirsiniz.

Taksitli Nakit Avanslardan Vergi Alınıyor mu?

Taksitli nakit avans kullanılması durumunda hesaplanan aylık faiz üzerinden %5 BSMV, %15 KKDF olmak üzere toplamda %20 vergi alınıyor. Örneğin taksitli nakit avansın aylık taksit faizi 20 TL ise toplamda 4 TL vergi hesaplaması yapılıyor. Bu konuda daha detaylı bilgi ve hesaplama için KKDF ve BSMV hesaplama sayfamızı ziyaret edin.

Kredi Notu Nakit Avans Kullanımında Etkili mi?

Kredi notu nakit avans kullanımını etkileyebilir. Bunun nedeni kredi kartı üzerinden çekilse de nakit avansta bir kredidir ve değerlendirmesinde kredi notu da temel alınır. Ancak kredi kartı ödemelerinde çok fazla bir gecikme olmadı ise ( yıl içerisinde 3 defa geç ödeme gibi) kredi notu düşük olmasına rağmen, kredi kartı üzerinden nakit avans kullanma şansı da mevcuttur.

Kredi Kartı Limiti Nakit Avans Kullanımı İçin Artırılabilir mi?

Kredi kartı limiti ilk defa kullanacaklar için kayıtlı gelirinin 2 katı, ilk yıldan sonra ise kayıtlı gelirinin en fazla 4 katı olabiliyor. Bu durumda eğer kredi kartı limiti belirlenen bu oranların altın yer alıyor ve başvuran kişinin de kredi notu yeterli seviyede ise kredi kartı limiti bankanın çağrı merkezi veya ATM'ler üzerinden yükseltilebiliyor.

Bu konuda detaylı bilgi almak ve hesaplama yapmak için kredi kartı limit hesaplama sayfamızı ziyaret edin.

Kredi Kartı Nakit Avans Taksitinin Asgari Ödemesi Oluyor mu?

Kredi kartı üzerinden kullanılan nakit avanslar da aylık olarak gelen hesap özetine yansıdığı için “evet” asgari ödemesi oluyor. Ancak kredi kartına asgari ödeme yapıldığı zaman kalan dönem borcunun üzerine akdi faiz uygulanacağı da ayrıca göz önüne alınması gerekiyor. Bu konuda daha detaylı bilgi almak istiyorsanız asgari ödeme tutarı yazımızı inceleyin.

Taksitli Nakit Avans Borcu Ne Zaman Takibe Düşüyor?

Kredi kartı, borcunun bir yıl içerisinde 3 defa asgari ödemesinin yapılmaması durumunda nakit kullanıma kapatılabilir, 2 defa üst üste asgari ödemesinin yapılmaması halinde ise 30 günlük süre tanınarak yasal takip işlemi başlatılabilir.

Süreç hakkında çok daha detaylı bilgi almak için kredi borcu yasal takip süreci yazımıza bakabilirsiniz.

Kaynaklar: ekoayrinti.com. hesaplamakurdu.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.