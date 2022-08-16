YKS yerleşemeyen öğrenciler nereye başvuracak? YKS yerleşemeyen öğrenciler ne kadar ödeme yapacak? YKS ek tercih başvurusu ödemesi hangi bankalara yapılır?

YKS yerleşemeyen öğrenciler nereye başvuracak? YKS sonuçları açıklandı. Milyonlarca öğrenci, üniversiteye yerleşirken; milyonlarca öğrenci için de durum farklıydı. Yerleşemeyen öğrenciler ek tercih yapmak için kolları sıvadı. Peki YKS yerleşemeyen öğrenciler ne kadar ödeme yapacak? YKS ek tercih başvurusu ödemesi hangi bankalara yapılır? Yerleşemeyen öğrenciler nereye ödeme yapacak? İşte detaylar!

YKS sonuçları açıklandı. Milyonlarca öğrenci, üniversiteye yerleşirken; milyonlarca öğrenci için de durum farklıydı. Yerleşemeyen öğrenciler ek tercih yapmak için kolları sıvadı. Peki YKS yerleşemeyen öğrenciler ne kadar ödeme yapacak? Yerleşemeyen öğrenciler nereye ödeme yapacak? İşte detaylar!

YKS yerleşemeyen öğrenciler nereye başvuracak?

YKS ek tercih yapmak isteyen öğrenciler; tercih bildirimini internet üzerinden tamamlamalıdır. Ardından ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan ‘ÖDEMELER' alanından kredi kartı /banka kartıyla da ödeme yapabilirsiniz.

YKS ek tercih ücreti ne kadar?

ÖSYM tarafından belirlenen YKS ek tercih ücreti bu yıl 30 TL olarak belirlendi.

Ek yerleştirme neye göre yapılıyor?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildiriliyor. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılıyor.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramıyor. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmiyor. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmıyor.

YKS ek yerleştirme başvurusu ne zaman yapılacak?

Geçtiğimiz yıl 31 Ağustos'ta açıklanan tercih sonuçlarının ardından ek tercihler 20-23 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. Fakat bu yıl daha erken bir tarihte ek terihlerin yapılması bekleniyor.

ÖSYM tarafından belirlenen YKS ek yerleştirme tarihleri için bir açıklama gelmedi. Tarihlerin açıklanmasının ardından detayları haber sitemizin eğitim kategorisinden takip edebilirsiniz.

YKS ek tercih başvurusu ödemesi hangi bankalara yapılır?

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

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