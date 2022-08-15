YKS sonuçlarıyla kaç aday üniversiteye yerleşti? YKS yerleşemeyenler ek tercihi ne zaman yapacak?

YKS sonuçlarıyla kaç aday üniversiteye yerleşti? YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından 'YKS'de kaç kişi yerleşti?' sorusu araştırılmaya başlandı. Peki YKS yerleşemeyenler ek tercihi ne zaman yapacak? İşte YKS sonuçları ve detayları...

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından 'YKS'de kaç kişi yerleşti?' sorusu araştırılmaya başlandı. Peki YKS yerleşemeyenler ek tercihi ne zaman yapacak? İşte YKS sonuçları ve detayları...

YKS sonuçlarıyla kaç aday üniversiteye yerleşti?

YÖK Başkanı Erol Özvar, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları için açıklamada bulundu. Yerleşen öğrenci sayısını da açıklayan Özvar;

"Rekabetçi ve eleyici bir sistemimiz olduğu için öğrencilerin niteliği konusunda kaygımız olmamalı. 2022 YKS yerleştirme sonuçlarına göre, puanı hesaplanan yaklaşık 2 milyon 900 binden fazla aday arasından, açık öğretim hariç yaklaşık 850 bini yerleşti. YÖK olarak, yerleşen öğrencilerimizin daha iyi koşullarda ve daha nitelikli eğitim almaları için planlamalarımıza devam ediyor, sistemi tüm yönleri ile iyileştirmeye çalışıyoruz.” dedi.

YKS sonuçlarına nereden bakılır?

YKS sonuçlarına bakmak için TIKLAYINIZ...

Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

YKS öncesinde üniversite kayıt tarihleri de belli oldu. Üniversite kayıtlarının 22-26 Ağustos 2022 tarihlerinde açıklanacağı belirtildi.

YKS yerleşemeyenler ek tercihi ne zaman yapacak?

Yerleşemeyen öğrencilerin merak ettiği ek tercihler için de tarih bekleniyor. Gün içerisinde ÖSYM tarafından konuyla ilgili açıklama bekleniyor. Haber sitemizden güncellemeleri takip edebilirsiniz. .