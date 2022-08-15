YKS yerleşemeyen öğrenciler ne zaman tercih yapacak? Üniversiteye yerleşemeyenler hangi tarihte tercih yapacak?

YKS yerleşemeyen öğrenciler ne zaman tercih yapacak? YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleşemeyenlerin merakla araştırdığı konuları sizler için derledik. Peki Üniversiteye yerleşemeyenler hangi tarihte tercih yapacak? Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? Yerleşemeyen öğrencilerin kayıtları geç mi kalacak? İşte yanıtı!

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleşemeyenlerin merakla araştırdığı konuları sizler için derledik. Peki Üniversiteye yerleşemeyenler hangi tarihte tercih yapacak? Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? Yerleşemeyen öğrencilerin kayıtları geç mi kalacak? İşte yanıtı!

YKS yerleşemeyen öğrenciler ne zaman tercih yapacak?

YKS ilk tercihlerde yerleşemeyen öğrenciler için ikinci bir ek tercih hakkı sunuluyor. ÖSYM tarafından açıklanacak olan ek tercihlerin tarihleri henüz belirlenmedi. Gün içerisinde yapılması beklenen açıklamanın detaylarını timeturk.com sitesi üzerinden takip edebilirsiniz.

Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

Üniversiteye yerleşen öğrencilerin kayıt işlemleri 22 – 26 Ağustos 2022 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 22 – 24 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Ek tercihlerde yerleşemeyenler ne yapacak?

İkinci bir tercih hakkı sunulan öğrenciler, belirlenen tarihler arasında yine tercih yapacaklar.

Kaç ek tercih yapılabiliyor?

İkinci tercihlerini yapacak öğrenciler yine 24 adet tercih hakkına sahip olacaklar.

Ek tercih ücreti

Ek tercih yapacak olan kişiler, tercih ücreti olarak 30,00 TL ödeme yapmalıdırlar. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.