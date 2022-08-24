YKS ikinci tercih tarihi açıklandı mı? Üniversite boş kontejan listesi | YKS ek tercihler ne zaman başlayacak?

YKS ikinci tercih tarihi açıklandı mı? YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? Adayların beklediği ikinci tercihler için geri sayım başladı. YÖK Atlas sitesi her gün kontrol ediliyor. Peki Üniversite boş kontenjan listesi yayımlandı mı? Ek tercih için kaç gün verilecek? İşte merak edilen detaylar!

Adayların beklediği ikinci tercihler için geri sayım başladı. YÖK Atlas sitesi her gün kontrol ediliyor. Peki Üniversite boş kontenjan listesi yayımlandı mı? Ek tercih için kaç gün verilecek? İşte merak edilen detaylar!

YKS ikinci tercih tarihi açıklandı mı?

İkinci tercihlerini ya da hiç tercih yapmamış öğrencilerin ik tercihlerini yapacakları tarih henüz açıklanmadı. Üniversite boş kontenjanlar listesinin, kayıt işlemlerinden sonra yayımlanması bekleniyor.

YKS ek tercihler ne zaman başlayacak?

Üniversite kayıtları başladı. Kayıtlar 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak. Kayıt işlemlerinin belirlenmesinden sonra net olarak ikinci tercih zamanı ve kontenjanları açıklanacak.

Üniversite boş kontenjan listesi

Yükseköğretim Kurulu tarafından boş kontenjan sayısı açıklandı. Fakat kayıt yaptırmak istemeyen öğrencilerin sayısı ilk kayıtların sonunda belli olacak. Dolayısıyla boş kontenjan sayısının artması bekleniyor. 26 Ağustos kayıt tarihinin son gününün ardından kontenjanların listenin açıklanması bekleniyor.

YÖK ne kadar boş kontenjan var?

YÖK Başkanının yaptığı açıklamaya göre 13 bin kontenjan boş kaldı.