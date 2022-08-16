Ek tercih ücreti nereye yatırılır? YKS ek tercih parası hangi bankaya yatırılır? İkinci tercih ücreti ne kadar?

Ek tercih ücreti nereye yatırılır? Yerleşemeyen öğrencilerin merakla beklediği ek tercih ücreti açıklandı. Peki ama YKS ek tercih parası hangi bankaya yatırılır? İkinci tercih ücreti ne kadar? İşte detaylar...

Yerleşemeyen öğrencilerin merakla beklediği ek tercih ücreti açıklandı. Peki ama YKS ek tercih parası hangi bankaya yatırılır? İkinci tercih ücreti ne kadar? İşte detaylar...

Ek tercih ücreti nereye yatırılır?

Ek tercihler için belirlenen başvuru tarihinde aday, internet başvurusunu onaylamalıdır. Daha sonra, yine belirlenen tarihler arasında 30 TL ek tercih ücretini yatırmak zorundadır.

Hangi bankalara ek tercih ücreti yatırılır?

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

İkinci tercih ücreti ne kadar?

ÖSYM tarafından belirlenen ek tercih ücretleri bu yıl 30 TL olarak yatırılacak. .