Üniversite kayıt için gerekli belgeler | Üniversite kayıtları nasıl yapılır 2022? Üniversite kayıtları internet üzerinden mi yapılıyor?

Üniversite kayıt için gerekli belgeler | Üniversite kaydı için adayların aklında sorular oluyor. Üniversite kaydı için gereken evraklar, internet üzerinden kayıt, üniversiteye gitmeden kayıt, belgelerin isimleri ve daha birçok konu! Üniversite kayıtları nasıl yapılır? Üniversite kayıtları internet üzerinden mi yapılıyor? İşte merak edilen soruları yanıtları..

Üniversite kaydı için adayların aklında sorular oluyor. Üniversite kaydı için gereken evraklar, internet üzerinden kayıt, üniversiteye gitmeden kayıt, belgelerin isimleri ve daha birçok konu! Üniversite kayıtları nasıl yapılır? Üniversite kayıtları internet üzerinden mi yapılıyor? İşte merak edilen soruları yanıtları..

Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?

Üniversite kayıtları 22-26 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. 22-24 Ağustos tarihleri arasında ise elektronik kayıtlar gerçekleştirilecek.

Üniversite kayıtları internet üzerinden mi yapılıyor?

E-Kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler internet üzerinden kayıt yaptırabiliyor. İşlemler için; e-devlet üzerinden, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresinden giriş yapmanız gerekmektedir.

Üniversite kayıt için gerekli belgeler

Üniversite kaydında istenen belgeler, okullara göre değişiklik gösterir. Özellikle Güzel Sanatlar Fakültelerinde farklı ve ekstra belge istenebilir. Tam sonuç için okulunuzunöğrenci işleriyle irtibata geçebilirsiniz. Genel olarak istenen belgeler;

1) 2022-YKS Sonuç Belgesi,

2) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi,

3) Adayın T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartının fotokopisi,

4) Adayın ikametgâhıyla ilgili beyanı,

5) Erkek adayların askerlik durumuyla ilgili yazılı beyanları,

6) 12 adet (4,5×6,0 cm) boyutunda fotoğraf,

7) Adayın ödemesi gereken öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti varsa ödediğine dair banka dekontu,

şeklindedir.

Üniversite kayıtları nasıl yapılır 2022?

Ünviersite kaydı için; kazanmış olduğunuz üniversitenin öğrenci işlerine başvurarak ya da e-kayıt ile internet üzerinden kayıt yapabilirsiniz. e-Devlet üzerinden giriş yaparak kayıt işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

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