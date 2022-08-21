İlk kez tercih yapacak olanlar ek tercih yapabilir mi? YKS birinci tercihi yapmayan ikinci tercihi yapabilir mi?

İlk kez tercih yapacak olanlar ek tercih yapabilir mi? YKS tercih sonuçları açıklandı ve birçok aday farklı tercih yapıp yapamayacağını merak ediyor. Bunun yanı sıra boş kontenjanlar için de araştırmalar başladı. YKS birinci tercihi yapmayan ikinci tercihi yapabilir mi? İşte merak edilen boş kontenjan ve ikinci tercih süreci detayları.

YKS tercih sonuçları açıklandı ve birçok aday farklı tercih yapıp yapamayacağını merak ediyor. Bunun yanı sıra boş kontenjanlar için de araştırmalar başladı. YKS birinci tercihi yapmayan ikinci tercihi yapabilir mi? İşte merak edilen boş kontenjan ve ikinci tercih süreci detayları.

İlk kez tercih yapacak olanlar ek tercih yapabilir mi?

ÖSYM kılavuzlarında yer alan bilgilere göre; YKS'ye giren ancak ilk tercih zamanında tercih listesini doldurmayan öğrenciler, ek tercih zamanında yeniden tercih yapma hakkına sahip oalbiliyorlar. İlk tercih zamanı tercih yapan ve herhangi bir üniversiteye yerleşen kişilerin 2. yerleştirmeler esnasında puanı kesilirken ilk tercihlerde herhangi bir üniversite ve bölüm seçmeyen adayların puan durumunda herhangi bir kesinti olmayacak.

Ek tercih sonuçlarına nereden bakılır?

İkinci ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

Ek tercih ücreti ne kadar?

ÖSYM tarafından belirlenen ek yerleştirme ücreteri bu yıl 30 TL.

Ek tercih ücreti ne zamana kadar yatırılmalıdır?

İkinci ek yerleştirme ücreti, tercih süresi tamamlandıktan sonraki ilk resmi iş günü saat 23.59'a kadar yatırılabilir. Bu süre tamamlandıktan sonra ek yerleştirme ücreti yatırılamaz. İkinci ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılır, yerleştirme işlemine alınmaz.