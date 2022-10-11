Uzman öğretmenlik başvuru sonuçları sorgula | Uzman öğretmen sınavı muaf başvuru sonucu nereden öğrenilir? Nasıl sorgulanır? Yüz binlerce öğretmeni yakından ilgilendiren gelişme MEB tarafından duyuruldu. Öğretmenlik kariyer basamağı sınavlarına başvuran adayların başvuru sonuçları açıklandı.

Uzman öğretmenlik başvuru sonuçları sorgula | Uzman öğretmen sınavı muaf başvuru sonucu nereden öğrenilir? Nasıl sorgulanır? soruları şu sıralar binlerce kişi tarafından soruluyor. Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimlerini tamamlayan adaylar sabırsızlıkla sınavların başlamasını bekliyor. Aynı zamanda sınavdan muaf olanlar da başvuru sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı son duyurudu uzman öğretmen başvuru sonucçlarının açıklandığını belirtti. Peki uzman öğretmen başvuru sonucu nereden, nasıl öğrenilir?

Uzman öğretmenlik başvuru sonuçları sorgula

Uzman öğretmenlik eğitimlerine binlerce kişi başvurdu. Eğitimlerin tamamlanmasının ardndan sıradaki süreç sınav aşaması. Sınava başvuranlar da sonuçların açıklanmasını merakla bekliyordu. Bekşenen açıklama MEB'den geldi. Uzman öğretmen başvuru sonuçları açıklandı. Sonuçlara http://meb.ai/Us1gqiv adresinden öğrenilecektir.

Uzman öğretmen sınavı muaf başvuru sonucu nereden öğrenilir?

Uzman öğretmen başvuru sonuçları internetten, online olarak sorgulanabilir. Öğretmenler, MEBBİS ve e-devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak sonuçları öğrenebilir. Aynı zamanda başvuru yapanlar sonuçları http://meb.ai/Us1gqiv adresinden öğrenebileceklerdir.

Eğitim programını tamamlayıp; MEBBİS'teki bilgilerinde hata olması nedeniyle başvuruda bulunamayanlar, ( Örneğin kademe ilerlemesinin durdurulması cezası özlük dosyasından silinmiş olmasına rağmen kişinin cezasının MEBBİS'te bulunması nedeniyle başvuru yapamayanlar)

Eğitim programını tamamlayıp; Uzman öğretmenlik/başöğretmenlik mesleki gelişim çalışmalarına ilişkin başvurusu okul/ilçe/il tarafından reddedilmesi nedeniyle başvuru yapamayanlar,

Kadrosunun bulunduğu il dışında görevlendirilen ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavına yaptıkları başvurularında MEBBİS'te görevlendirme kaydı olmaması nedeniyle sınav merkezinin kadrosunun bulunduğu il olarak belirlenenler,

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavına başvuruda bulunup engellilik durumu olan ancak MEBBİS'te engellilik durumu işlenmemiş olması nedeniyle sınav tedbir hizmeti talep edemeyenler,

11-17 Ekim 2022 tarihleri arasında gerekli belgelerle birlikte kadrolarının bulunduğu ildeki il değerlendirme komisyonlarına itiraz edebileceklerdir. Ancak başvuru süresi içerisinde şartları taşımalarına rağmen hiçbir şekilde başvuruda bulunmayanlar bu kapsamda değerlendirilmeyeceklerdir.

Uzman öğretmenlik sınavından kimler muaf?

Uzman öğretmenlik sınavına girmeden de uzman öğretmen unvanın kazanılabilir. Lisansüstü mezunu olanlar ve bu konuda sertifikası olanlar uzman öğretmenlik sınavından muaf olacak.

Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman?

Uzman öğretmenlik sınavına az bir süre kaldı. Başvurular 26 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında tamamlandı. Sınav 19 Kasım'da sonuçlar ise 12 Aralık'ta açıklanacak.

Kimler uzman öğertmen başvurusu yapabilir?

Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı'na, yazılı sınava başvuru tarihinin son günü itibarıyla adaylık dahil öğretmenlikte 10 yıl hizmeti bulunan öğretmenler, Başöğretmenlik Eğitim Programı'na ise yazılı sınava başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunan uzman öğretmenler başvurabilecek.

Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında, öğretmen/uzman öğretmen olarak görev yapanlardan Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı ve Başöğretmenlik Eğitim Programı'na başvuruda bulunanların şartları taşıyıp taşımadıkları, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan il değerlendirme komisyonunca değerlendirilecek.