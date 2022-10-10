Uzman öğretmen sınavına kaç kişi başvurdu? Uzman öğretmenlik sınavına kaç kişi girdi?

Uzman öğretmenlik sınavına kaç kişi girdi? Uzman öğretmen sınavına kaç kişi başvurdu? Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun en önemli kazanımlarından biri olan öğretmen kariyerleri kapsamında meslekte 10 yılı tamamlayan uzman öğretmen olabiliyor. Uzman öğretmenlik eğitimlerini tamamlayanlar heyecanla sınavı bekliyor. Peki uzman öğretmen sınavına kaç kişi girecek ve sınava kaç bin kişi başvurdu?

Uzman öğretmenlik sınavına kaç kişi girdi? Uzman öğretmen sınavına kaç kişi başvurdu? Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun en önemli kazanımlarından biri olan öğretmen kariyerleri kapsamında meslekte 10 yılı tamamlayan uzman öğretmen olabiliyor. Uzman öğretmenlik eğitimlerini tamamlayanlar heyecanla sınavı bekliyor. Peki uzman öğretmen sınavına kaç kişi girecek ve sınava kaç bin kişi başvurdu?

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun en önemli kazanımlarından olan uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimleri tamamlandı. On binlerce öğretmeni yakından ilgilendiren konu öğretmenler tarafından merak ediliyor. Eğitimlerini tamamlayan uzman öğretmenlerin başöğretmen olabilmeleri, sınav tarihi itibarıyla 10 yılını ve eğitimlerini başarıyla tamamlamış olan öğretmenlerin de uzman öğretmen olmalarını sağlayacak sınavlar 19 Kasım'da yapılacak.

Uzman öğretmen sınavına kaç kişi başvurdu?

6 Eylül'de yapılan açıklamaya göre uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavına başvuru sayıları açıklandı. Buna göre 6 Eylül'e kadar eğitimlerin verilerine bakıldığında uzman öğretmenlik eğitimlerine toplam 540 bin 66 öğretmen katıldı. Toplam sayının 529 bin 330'unu Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, 9 bin 318'ini özel öğretim kurumları öğretmenleri, 1.418'ini ise MEB dışı kurumlarda görev yapan öğretmenler oluşturdu. Uzman öğretmenlik eğitimlerine alınanlardan, Bakanlık bünyesinde görev yapan öğretmenlerden 529 bin 330'u eğitimlere başlamış olup yüzde 98,79 tamamlama oranı ile 522 bin 932 öğretmen, eğitimleri tamamlamıştır. Özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden 9 bin 318'i eğitimlere başlamış olup yüzde 91,01 tamamlama oranı ile 8 bin 480 öğretmen, eğitimleri tamamlamıştır. MEB dışı kurumlarda görev yapan öğretmenlerden 1.418'i eğitimlere başlamış olup yüzde 95,91 oranı ile 1.360 öğretmen eğitimleri tamamlamıştır. Toplamda yüzde 98,65'lik oranla 532 bin 772 öğretmen uzman öğretmenlik eğitimlerini tamamlamış oldu.

Başöğretmen sınavına kaç kişi başvurdu?

19 Eylül saat 23.59'a kadar devam edecek başöğretmenlik eğitimlerine ise bugüne kadar toplam 70 bin 354 öğretmen katıldı. Toplam sayının 69 bin 868'ini Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, 301'ini özel öğretim kurumları öğretmenleri, 185'ini ise MEB dışı kurumlarda görev yapan öğretmenler oluşturdu.

Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Buna göre; MEB uzman öğretmenlik sınavı 19 Kasım'da yapılacak. Sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.