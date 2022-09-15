2022 Uzman Öğretmenlik sınavı ne zaman? 2022 Uzman Öğretmenlik sınav başvuru tarihi | Uzman Öğretmenlik örnek soru kitapçığı PDF

Kariyer yapmak isteyen öğretmenler uzman öğretmenlik sınavına hazırlanıyorlar. Aday öğretmenler, uzman öğretmenlik örnek sorularına erişim için araştırma yapıyorlar. Peki uzman öğretmenlik örnek sorular yayımlandı mı? uzman öğretmenlik soru kitapçığına erişim nereden sağlanır? Uzman öğretmenlik sınavı başvuruları ne zaman? Uzman öğretmenlik sınavı hangi gün? Uzman öğretmen kime denir? İşte detaylar…

Öğretmenlik Kariyer Basamakları örnek sınav soruları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı. MEB'den yapılan duyuruya göre Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı için 2. örnek soru kitapçığı adayların incelemesine sunuldu. Bu yıl ilk defa düzenlenecek olan sınavda öğretmen ve başöğretmen unvanları için ayrı ayrı değerlendirme yapılacak. Peki uzman öğretmen örnek soru kitapçığı nereden erişim sağlanır? Uzman öğretmen soru kitapçığı PDF indirme nerede? Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman öğretmenlik sınav sonuç tarihi ne? İşte uzman öğretmen örnek sorulara erişim linki…

Uzman öğretmenlik soru kitapçığı PDF

Uzman öğretmenlik için sınava hazırlanan öğretmenler örnek soru kitapçığı nereden indirilir araştırılıyorlar.

Uzman öğretmen örnek soru kitapçığı PDF için TIKLAYINIZ

2. örnek soru kitapçığı için TIKLAYINIZ

Uzman öğretmenlik sınav başvuru tarihi

Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik yazılı sınavı başvuruları, eğitimlerin tamamlanmasının ardından başlayacak.

Eğitimler sonrası yazılı sınav başvuruları, 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak.

2022 Uzman öğretmen sınavı ne zaman?

03 Ekim'de başvuruların tamamlanmasının ardından uzman öğretmenlik sınavı 19 Kasım 2022'de düzenlenecek. Uzman öğretmenlik sınav sonuç tarihi ise 12 Aralık 2022'dir. Uzman öğretmen sınav sonuçları 12 Aralık'ta erişime açılacak.

Uzman öğretmenlik sınavında kaç soru var?

19 Kasım'da düzenlenecek olan uzman öğretmenlik sınavında adaylara toplamda 65 soru yöneltilecek. Sınavını tamamlayan adaylar ise uzman öğretmenlik sınav sonuçlarını 12 Aralık'ta öğrenebilecekler.

Uzman öğretmen nedir, kime denir?