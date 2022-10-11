Uzman öğretmenlik başvuru sonuçları | Son dakika: Uzman öğretmen, başöğretmen sonuçları açıklandı | Başvuru sorgulama ekranı 2022 Ekim

Son dakika: Uzman öğretmen, başöğretmen sonuçları açıklandı! Uzman öğretmenlik başvuru sonuçları sorgula | Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlere uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik unvanları kazanma hakkı tanındı. Buna göre şartları taşıyan adaylar eğitimleri tamamladıktan sonra sınava girecek ve sınav sonucuna göre uzman öğretmen ve baş öğretmen olabilecek. Yüz binlerce kişinin başvurduğu uzman öğretmen sonuçları MEB tarafından açıklandı. 2022 uzman öğretmen başvuru sorgulama ekranı haberimizin detayında...

Son dakika: Uzman öğretmen, başöğretmen sonuçları açıklandı! Uzman öğretmenlik başvuru sonuçları sorgula | Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlere uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik unvanları kazanma hakkı tanındı. Buna göre şartları taşıyan adaylar eğitimleri tamamladıktan sonra sınava girecek ve sınav sonucuna göre uzman öğretmen ve baş öğretmen olabilecek. Yüz binlerce kişinin başvurduğu uzman öğretmen sonuçları MEB tarafından açıklandı. 2022 uzman öğretmen başvuru sorgulama ekranı haberimizin detayında...

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile yüz binlerce öğretmen uzman öğretmen ve başöğretmen olabilecek. Eğitimlerin ardından öğretmenler sınav gününü beklemeye başladı. Uzman öğretmenlik sınav başvurusu yapan ve sınavdan muaf olmak isteyenler başvuru sonuçların açıklanmasını bekliyordu. Beklenen duyuru Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. MEB'in duyurusuna göre 11 Ekim'de uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı. Peki başvuru sonuçları sorgulama nereden ve nasıl yapılır?

Uzman öğretmenlik başvuru sonuçları

Uzman ve Başöğretmenlik eğitimleri için adayların başvuruları 1-10 Haziran 2022 tarihleri arasında tamamlandı. Eğitime katılmaya uygun olan adayların uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz ile 5 Eylül arasında, başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Temmuz ile 19 Eylül günleri arasında yapıldı. Eğitimlerini tamamlayanlar uzman öğretmenlik sınavına başvurularını tamamladı. Peki uzman öğretmenlik başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? Uzman öğretmen ve başöğretmen sınav başvuru sonuçlarını öğretmen için TIKLAYIN...

Başvuru sorgulama ekranı 2022 Ekim

Uzman öğretmen başvuru sonuçları MEB tarafından ilan edildi. Yukarıda bulunan bağlantı ekranına tıklayarak adaylar sonuçlarını öğrenebilir.

Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman?

Sınava başvuruları 26 Eylül 3 Ekim tarihleri arasında tamamlandı. Sınava başvuru yapanların önünde sınav öaratonu kaldı. Sınav ise 19 Kasım'da yapılacak. Uzman öğretmenlik sonuçları da 12 Aralık'ta açıklanacak.

Uzman öğretmenlik başvuru sonuçları nereden öğrenilir?

Bakanlığımız resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden/uzman öğretmenlerden;

1- Eğitim programını tamamlayıp; MEBBİS'teki bilgilerinde hata olması nedeniyle başvuruda bulunamayanlar, ( Örneğin kademe ilerlemesinin durdurulması cezası özlük dosyasından silinmiş olmasına rağmen kişinin cezasının MEBBİS'te bulunması nedeniyle başvuru yapamayanlar)

2- Eğitim programını tamamlayıp; Uzman öğretmenlik/başöğretmenlik mesleki gelişim çalışmalarına ilişkin başvurusu okul/ilçe/il tarafından reddedilmesi nedeniyle başvuru yapamayanlar,

3- Kadrosunun bulunduğu il dışında görevlendirilen ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavına yaptıkları başvurularında MEBBİS'te görevlendirme kaydı olmaması nedeniyle sınav merkezinin kadrosunun bulunduğu il olarak belirlenenler,

4- Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavına başvuruda bulunup engellilik durumu olan ancak MEBBİS'te engellilik durumu işlenmemiş olması nedeniyle sınav tedbir hizmeti talep edemeyenler,

Uzman öğretmenlik sınavına kaç kişi başvurdu?

Uzman öğretmemnlik sınavına dair sayısal veriler açıklandı. Sınava başvuranların sayısı belli oldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklamasında “Şartlarını sağlayan öğretmenlerin yüzde 95'i yani 614 bin öğretmenimiz, uzman öğretmenlik ve başöğretmenliğe başvurdular. Başvuran öğretmenlerin yüzde 99'u eğitimlerini tamamladı. Ben hepinize, tüm manipülasyonlara, trollere rağmen göstermiş olduğumuz teveccühten dolayı en içten şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Uzman öğretmen maaşı 3000 lira artacak mı?

CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan Coşkun'un sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik maaşlarında oluşacak farkları açıkladı. Özer açıklamasında "Kariyer sistemi ile öğretmenlerin maaşında çok ciddi artış olacak. Başöğretmenlikte yaklaşık 4.500-5.000 lira fark olacak, 3.000 lira civarında uzman öğretmenlikte artış olacak." dedi. Özer'in açıklamalarına göre uzman öğretmenlik unvanını alan bir öğretmenin maaşına ilave olarak 3000 TL gibi bir ödeme yapılacak.

Uzman öğretmen eğtiim öğretim tazminatı ne kadar?

Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanını haiz olanların, eğitim ve öğretim tazminatında iyileştirmeye gidilecek. Uzman öğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı yüzde 20'den yüzde 60'a, başöğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı ise yüzde 40'tan yüzde 120'ye yükseltilecek.

Kademe kademe uzman öğretmen maaşı ne kadar?

Tüm memurlarda olduğu gibi öğretmenlerde de maaşlar kademe ve dereceye göre farklılık gösteriyor. Uzman öğretmenlik eğitimini tamamlayan ve sınava girmek için bekleyen adaylar da mearkla kendi kademe ve derecesine göre maaş farkının ne kadar olacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı almaay hak kazananların 2023 yılı itibariyle alacakları ilave ücretler ile ilgili yaptığı açıklmada uzman öğretmenlikte 2500-3000 tl civarında bir artış olacağını belirtti. Özer ayrıca başöğretmen olanların ise 4500-5000 TL civarı maaş artışı olacağını duyurdu.