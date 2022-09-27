Uzman öğretmenlik sınav başvuru ekranı | Uzman öğretmenlik sınav başvurusu nasıl yapılır? MEB bünyesinde görevli öğretmenler uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimlerini tamamladı. Sınav için gün sayan öğretmenler için yeni bir duyuru yapıldı. Uzman öğretmenlik sınav başvuru ekranı açıldı. Sınava katılarak uzman öğretmen olmak isteyenler aşağıdaki link üzerinden başvurularını yapabilecek. Peki Uzman öğretmenlik sınav başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Uzman öğretmenlik sınav başvuru ekranı | Uzman öğretmenlik sınav başvurusu nasıl yapılır? MEB bünyesinde görevli öğretmenler uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimlerini tamamladı. Sınav için gün sayan öğretmenler için yeni bir duyuru yapıldı. Uzman öğretmenlik sınav başvuru ekranı açıldı. Sınava katılarak uzman öğretmen olmak isteyenler aşağıdaki link üzerinden başvurularını yapabilecek. Peki Uzman öğretmenlik sınav başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Öğretmenlerin merakla beklediği öğretmenlik meslek kanunu geçtğimiz aylarda yasalaşmıştı. Öğretmenlik meslek kanununa göre öğretmenlere kariyer imkanı getirildi. Öğretmenler mesleklerinde belirlenen yılı doldurduklarında uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik başvurusu yapabiliyor. Uzman öğretmenlik eğitimi alan öğretmenler için sınav başvuru ekranı MEB tarafından açıldı.

Uzman öğretmenlik sınav başvuru ekranı

Uzman ve başöğretmenlik sınavı başvuruları başladı. 26 Eylül'de başlayan başvurular internet ortamında yapılıyor. Uzman öğretmenlik başvurularını kaçırmak istemeyenler ellerini çabuk tutmalı. Uzman öğretmenlik başvurusu yapmak isteynler https://basvuru.meb.gov.tr/ internet adresine giriş yağarak e-devlet üzerinden sınav başvurularını yapabilir.

Uzman öğretmenlik sınav başvurusu nasıl yapılır?

Uzman öğretmenlik sınavına https://basvuru.meb.gov.tr adresi üzerinden başvuru yapılabiliyor. Sınava başvurmak isteyenler öncelikle https://basvuru.meb.gov.tr/ adresine giriş yapıyor. Ardından çıkan sayfadan uzman öğretmenil başvuru alanına tıkayarak e-devlet üzerinden başvurularını tamamlıyor.

Uzman öğretmenlik sınav başvurusu son gün ne zaman?

On binlerce kişinin beklediği uzman öğretmenlik sınav başvuruları 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak. Uzman ve Başöğretmenlik yazılı sınavı 19 Kasım 2022'de gerçekleştirilcek. Sınava giren adayların sonuçları ise 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.

Uzman öğretmenlik sınav ücreti ne kadar?

Uzman ve başöğretmenlik sınavı başvuru işlemleri ve sınav ücretinin 26 Eylül'de MEB tarafından açıklanması bekleniyor.

Uzman öğretmen maaş farkı 3 bin TL mi?

Mahmut Özer binlerce öğretmenin merakla beklediği açıklamayı yaptı. Özer uzman öğretmen maaş farkının 3000 TL civarında olacağını belirtti.

Uzman öğretmenlik başvuru şartları

Uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak öğretmenlerde;

a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhilöğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

b) Öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

ç) Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik UzmanÖğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

Uzman öğretmenlik sınav başvuru sayfası için TIKLA! MEB ile 2022 Uzman öğretmenlik sınavı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nedir?

d) Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

Başöğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak uzman öğretmenlerde;

a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

b) Uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

ç) Uzman öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 240 saatlik Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

d) Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak, şartları aranacaktır. Yazılı sınava başvuru şartlarını taşıyanlardan eğitim kurumu müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görev yapmakta olanlar ile aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da başvuru yapabilecektir.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanlar, cezaları özlük dosyasından silindikten sonra uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı için başvuruda bulunabilecektir. Özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler ile Bakanlığımız dışındaki kamu kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler de söz konusu yazılı sınava aranan şartları taşımaları kaydıyla başvuruda bulunabilecektir. Başvuruda bulunacakların şartları taşıyıp taşımadıkları özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler bakımından Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce; diğer kamu kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler bakımından ise görev yaptıkları kurumlarca belirlenerek şartları taşıyanların listesi 26 Eylül 2022-03 Ekim 2022 tarihleri arasında Genel Müdürlüğe/Bakanlığa gönderilecektir. .