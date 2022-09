Üniversite hazırlık sınıfı KYK burs başvurusu yapabilir mi? Hazırlık sınıfı öğrencilerine KYK bursu verilir mi? 2022 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı ve yüz binlerce kişi üniversitelerin farklı bölümlerine yerleştirildi. Kazandıkları bölümlerde öncelikli olarak İngilizce hazırlık sınıfında okuyacak olan öğrenciler KYK burs başvurusu yapıp yapamayacaklarını merak ediyor. Peki hazırlık sınıfında KYK burs başvurusu yapılır mı?

Üniversite hazırlık sınıfı KYK burs başvurusu yapabilir mi? İngilizce hazırlık sınıfı öğrencilerine KYK bursu verilir mi? soruları pek çok hazırlık öğrencisi tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Son zamanda ülke genelinde yaşanan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle öğrenciler kamu ve özel kurumlar tarafından verilen burs imkanlarını yakından takip etmeye başladı. Devletin verdiği KYK bursuna ise bu sene ilgi oldukça yüksek. Hazırlık sınıfı öğrencileri de kyk burslarına başvuru yapmak istiyor. Peki üniversite kazanan ancak hazırlık sınıfında eğitim görecek olan öğrenciler KYK burslarına başvuru yapabilir mi?

KYK burslarına başvuru yapabilmek için bazı şartları taşıyor olmak gerekiyor. Üniversitelerin intibak veya hazırlık sınıfındaki öğrencilerine KYK bursu verilmez. Hazırlık sınıfı öğrencileri hazırlık sınıfını geçerek bir üst sınıfa başlamaları, diğer sınıflarda ise 4'lük sistem üzerinden not ortalaması 2 ve üzeri, 100'lük sistem üzerinden not ortalaması 53,33 ve üzeri olan öğrenciler başarılı olarak değerlendirilmektedir. Not ortalaması bu puanların altında kalan veya hazırlık sınıfını geçemeyen öğrencilerin bursu öğrenim kredisine dönüştürülmektedir.

Hazırlık sınıfında olan öğrenciler KYK burslarına başvuru yapmak istiyor. KYK bursundan yaralanacak öğrenciler ağıdaki listede yer alıyor;

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

KYK bursu nasıl kesilir?

• Başarısız olma,

• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,

• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

• Öğretim kurumunun kapatılması,

• Bakanlığımıza bağlı yurtlardan “yurttan süresiz çıkarma cezası” alma,

• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

KYK bursundan hangi öğrenciler yararlanamaz?

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,

Burs nedir?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

Hem burs hem de kredi aynı anda alınabilir mi?

Burs/Kredi Yönetmeliği'ne göre burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs ödemesi yapılamaz.

