2022-2023 KYK Burs başvuru ekranı | KYK burs başvurusu nasıl yapılır? KYK bursu ne kadar? 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala üniversite öğrencilerinin gözü kulağı KYK burs başvurularının başlamasında. Hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle öğrenciler eğitimlerini ekonomik açıdan daha rahat sürdürebilmek için çeşitli burs olanaklarını araştırıyor. Devlet tarafından on binlerce kişiye verilen KYK bursuna ise bu sene ilgi oldukça fazla. Ü

niversite öğrencileri 2022 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs başvurusu nasıl yapılır? KYK bursu ne kadar? sorularını sıkça sorar oldu. YKS yerleştirme sonuçlarının da açıklanmasıyla 2022-2023 eğitim öğretim döneminde yüz binlerce kşi üniversiteli oldu. Son zamanlarda yaşanan hayat pahalılığı ve artan yüksek enflasyon en çok da üniversite öğrencilerinin belini büktü. Öğrenciler ve aileleri burs ve kredi imkanlarını araştırmaya başladı. 2022 KYK burs başvurularının başlaması da merakla bekleniyor.

2022-2023 KYK Burs başvuru ekranı

KYK Burs başvurusu yüz binlerce öğrenci tarafından yakından takip ediliyor. Eğitim hayatlarında maddi açıdan nispeten rahat bir nefes almak isteyen adayların başvuracağı KYK burslarına ilgi oldukça fazla. 2022 yılı KYK burs başvuruları henü başlamadı. Geçtiğimiz yıl başvurular 5 Kasım'da başlayıp 8 Kasım'da sona ermişti. 2022 yılında da Kasım ayının başında KYK burs başvurularının başlaması bekleniyor.

KYK burs başvurusu nasıl yapılır?

KYK burs başvuruları online olarak yapılmaktadır. E-Devlet üzerinden kişisel TC kimlik numarası ve şifresi ile sisteme giriş yapan adaylar KYK burs başvurusu yapabilir. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

KYK bursu ne kadar?

Pek çok kamu kurumu ile birilkte özel sektör de öğrencilere burs veriyor. KYK bursları 2022 yılında lisans öğrencileri için 850 TL, Yüksek Lisans öğrencileri için 1700 TL, doktora öğrencileri için ise 2550 TL olacak.

İkinci öğretim öğrencileri burs/kredi alabilir mi?

Bakanlığımıza burs/kredi almak üzere müracaatta bulunan ikinci öğretim öğrencileri de yapılan değerlendirme neticesinde durumlarının burs/kredi almasına uygun bulunması halinde burs/kredi alabilmektedir.

KYK bursu hangi durumlarda kesilir?

• Başarısız olma,

• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,

• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

• Öğretim kurumunun kapatılması,

• Bakanlığımıza bağlı yurtlardan “yurttan süresiz çıkarma cezası” alma,

• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

Öncelikli olarak burs verilecek öğrenciler kimlerdir?

• Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

• Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

• Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

• Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

• Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

• Amatör milli sporcu olan öğrenciler

Burs/kredi alacak öğrencilerin ödemeleri ne zaman yapılmaktadır?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

KYK bursuna kimler başvurabilir?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.