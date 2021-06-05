Sınava girecekler bunları okusun... LGS’de başarının püf noktaları

Eğitimci yazar Nuran Çakmakçı, LGS sınavlarına hazırlanan öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu. İşte büyük sınava bir gün kala son tavsiyeler...

1 milyon 200 bini aşkın öğrencinin kaderini belirleyecek olan Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) geri sayım başladı. Yarın yapılacak sınav öncesi son hazırlıklar ve sınav sırasında yapacağınız küçük taktikler, başarının da bir nevi anahtarı olacak...

Ortaokul son sınıfta öğrenim gören 1 milyon 200 bini aşkın adayın katılmasının beklendiği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav yarın yapılıyor. Bu yıl 8'inci sınıfı bitiren öğrencilerin birçoğu en az iki yıldır bu sınava hazırlanıyor. Ancak bu öğrencilerden sadece 175 bine yakını sınavla alınan bir liseye yerleştirilecek. Adayların büyük kısmı, yani 56 bini aşkını Anadolu liselerine girecek. 36 bini fen liselerine, geri kalanı da Anadolu imam hatip, teknik, meslek ve sosyal bilimler lisesine kayıt yaptırabilecek. En fazla öğrencinin sınava girdiği İstanbul'da 220 bini aşkın aday puanı yüksek okulların kapısını aralamak için yarışacak. Geçen yıla oranla sınavla öğrenci alan okulların kontenjanlarında yüzde 18.6 oranında düşme var. Türkiye genelinde sınava girecek öğrenci sayısı azalırken kontenjanlar da denk bir şekilde düşürüldü.

SONUÇLAR 30 HAZİRAN'DA

Sınav, iki oturum halinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve oturumlar aynı gün yapılacak. Adaylara sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum için 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum için 80 dakika süre verilecek. İlk 30 ve son 15 dakikada sınav salonundan çıkılamayacak.

Sınav sonuçları 30 Haziran'da açıklanacak ve bunun ardından Türk ve yabancı özel okullar için kayıt takvimi başlayacak. Özel öğretim kurumlarına kayıt (aday kayıt/ön kayıt) yaptıran öğrencilere tercih ekranı açılmıyor. Ancak öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda yeni tercihte bulunabiliyor. 5-15 Temmuz arasında da devlet okulları için tercih sürecinin başlayacağı tahmin ediliyor.

EVE EN YAKIN OKUL...

Sınava girmek zorunlu değil. Ayrıca lise öğretiminin tek yolu da sınav değil. Öncelikle tüm öğrenciler sınava girmiş olup olmadığına bakılmaksızın evine en yakın okullar için tercihte bulunmak zorunda. Yani 8'inci sınıfı bitiren her öğrenci öncelikle “yerel yerleştirmeyle” öğrenci alan okullar için tercih yapacak. Çünkü eğer bunu yapmazlarsa sınav puanı ile öğrenci alan okul tercihinde bulunma ekranına ulaşamayacaklar. Öğrenciler ek tercih döneminde tercih ettikleri okullara yerleşemeseler bile kayıt hakkı kazandıkları okullara yaptırdıkları kayıtlar geçerliliğini koruyacak.

ZAMAN VE STRES YÖNETİMİ

Bu sınav sadece bilgiyi ölçmüyor aslında. Zaman yönetimi, okuma becerisi, stres yönetimi gibi yetkinlik ve beceriler sınavda akademik bilgilerin önüne geçebiliyor, başarıyı etkiliyor.

ÖNEMLİ BİLGİLER

* Öğrenciler sınava kendi okullarında girecek. Sınav giriş belgesi salonda hazır olacak.

* Sınav 6 Haziran 2021 Pazar günü saat 09.30'da başlayacak

* Saat 09.00'da sınava gireceğiniz binada hazır olun.

* Sınav iki oturum halinde uygulanacak.

* İlk oturum 9.30'da başlayacak ve 75 dakika sürecek.

* İkinci oturum ise 11.30'da başlayacak ve 80 dakika sürecek.

MUTLAKA YAPIN

* Çözemediğiniz soruların yanına işaret koyun, diğer sorulara geçin. Tüm soruları gördükten sonra tekrar çözemediğiniz sorulara bakın.

* Soruları çok hızlı okumak bazen hataya sebep olabilir. O yüzden dikkatli ve anlayabileceğiniz bir hızda okuyun. Soruyu iyi analiz edin ve soru köklerinde yer alan “değildir, her zaman, asla'' gibi ifadelere dikkat edin.

* Matematik sorularını çözerken kalem kullanın. Böylelikle zihinden işlem yaparken yapılabilecek hataları en aza indirgemiş olursunuz. Yazdıklarınızı görmek, hatanızı kısa sürede fark etmenizi de sağlayacaktır. Böylelikle zamanınızı verimli bir şekilde yönetirsiniz.

* Türkçe sınavında sözel mantık soruları çözülürken, soruda verilen tüm görsel okuma ekleri çözüme yardımcı olur.

* Sınavda dikkatinizin dağıldığı veya heyecanlı hissettiğiniz anlarda nefes egzersizi yapın. Burnunuzdan 3 saniye derin bir nefes alın ve 1 saniye bekleyin. Nefesinizi verirken iki katı sürede verin. Kendinizi rahatlamış hissedene kadar bu egzersizi tekrarlayabilirsiniz.

* Yanınızda geçerli kimlik belgesi, koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulundurun.

* Bahçede velilerin beklemesi yasak.

* Okul bahçesi ve koridorda maske takmak zorunlu. Ancak, sınav salonunda sıralar arasında yeterli mesafe olacağından isteyen maskesini çıkarabilecek.

Birinci oturum: SÖZEL TEST

* Türkçe: 20 soru

* T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: 10 soru

* Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 10 soru

* Yabancı Dil: 10 soru

* Toplam: 50 soru

İkinci oturum: SAYISAL TEST

* Matematik: 20 soru

* Fen Bilimleri: 20 soru

* Toplam: 40 soru

Hürriyet

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.