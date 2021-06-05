El Salvador'un eski First Lady'sine 10 yıl hapis cezası

Güney Amerika ülkelerinden El Salvador'un eski First Lady'si Ana Ligia de Saca ve kardeşi, kara para aklama suçlamasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Güney Amerika ülkelerinden El Salvador'un eski First Lady'si ve kardeşi, kara para aklama suçlamasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eyalet savcısı, eski First Lady Ana Ligia de Saca ve kardeşi için 10'ar yıl hapis cezası verildiğini bildirdi.

Eski Devlet Başkanı Antonio Saca da bundan üç yıl önce benzer suçlardan hüküm giymişti.

Saca'nın 2004'ten 2009'a kadar olan görev süresi boyunca işlenen suçlar 26 milyon dolarlık bir meblağı kapsıyor.

Ayrıca savcılık, başkent San Salvador'un birkaç ay önce görevden alınan eski belediye başkanı Ernesto Muyshondt'un da gözaltına alındığını ve ev hapsine konulduğunu aktardı.

2009-2014 yılları arasında görev yapan eski Devlet Başkanı Mauricio Funes hakkında da suç örgütü kurmak da dahil olmak üzere çeşitli başlıklarda suçlamalar yöneltilmişti.

Funes zimmetine para geçirme, yolsuzluk ve kara para aklamakla suçlanıyor. Funes hakkında dört ayrı yakalama kararı bulunuyor. Yolsuzluk davasında bahsi geçen miktarın 351 milyon dolar olduğu belirtiliyor.

Ancak Funes'in iki yıl önce Nikaragua vatandaşlığına geçmiş olması dolayısıyla ülkesine iade edilmesi mümkün görünmüyor.

Saca'nın liderliğini yaptığı sağcı Arena Partisi üyesi Muyshondt ise 2018'de San Salvador belediye başkanı seçilerek şu anki Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin yerine geçmişti.

Kaynak: Euronews

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