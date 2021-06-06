Sadık Gültekin yorumladı: LGS zor muydu, kolay mıydı? Hangi sorular zordu?

Eğitimci yazar Sadık Gültekin bugün yapılan LGS sınavlarında çıkan soruları değerlendirdi

Sınava katılan her 7 öğrenciden sadece 1'inin kazanacağı, ancak ortaokuldan mezun olan öğrencilerin neredeyse tamamının girdiği LGS tamamlandı. 2021-LGS, öğrencilerin problem çözme, yorumlama, bilgiyi gerçek hayatla ilişkilendirebilme ve zaman yönetimi becerilerini ölçtü. Sınav, MEB'in yayımladığı örnek sorularla benzerlik gösterdi. Öğrenciler sürpriz sorularla karşılaşmadı.

MATEMATİK: Soruların öğrencileri zorladığını söyleyebiliriz. Sorularının kazanımlara uygun olduğu görüldü. Hikâyeli anlatım tarzı ile kurgulanıp, görsellerle desteklenerek günlük yaşam ile ilişkilendirilmiş sorular yoğunluktaydı. Soruların aynı zamanda kazanım bilgisi ile birlikte üst düzey düşünme, doğru yorumlama ve dikkat becerilerini de ölçer nitelikte olduğu gözlemlendi. Sınav soruları, her ay düzenli olarak yayımlanan MEB örnek sorularıyla örtüştü, hatta bazı soruların benzer olduğu dahi görüldü. Matematik soruları, bu yıl da sayısal bölümün hatta sınavın belirleyicisi olacak.

TÜRKÇE: Sözel bölümün kaderini belirleyen test olacak. Soru dağılımlarında sürpriz görülmedi. Sorular, MEB'in yayımladığı örnek sorularla paralellik gösterdi. Önceki yıllarda gerçekleştirilen merkezi sınavlarda okuma-anlama-yorumlama kazanımlarına yönelik soruların ağırlıklı olarak sorulması geleneği, bu yılki sınavda da değişmedi. Pek çok soruda muhakeme ve dikkat becerisi ön plana çıktı. Görsel okuma sorularının ağırlıklı olması, öğrencilerin analitik düşünceyi kullanma becerilerini şart koştu. Soruların yapısı, ezberci yaklaşımdan her geçen yıl biraz daha uzaklaşıldığı izlenimi yarattı. Dil bilgisi, noktalama, yazım kuralları ve anlatım bozukluğu konularından soru sorulmadı.

FEN BİLİMLERİ: Gündelik hayatla ilişkilendirilen soruların, MEB tarafından yayımlanan örnek sorulara kısmi olarak benzediği gözlemlendi. Sınavda, çeldirici şıkların olmaması öğrencileri rahatlattı ve testin zorluk derecesini azalttı. Görsellerle zenginleştirilen, analiz ve bilimsel düşünme yeteneğini ölçen soruların çokça bulunduğu sınavda, bilgiyi ezberleyen değil, okuduğunu anlayıp, anladığını yorumlayabilen öğrencilerin başarılı olacağı söylenebilir. Öğrencileri zorlamayan ve fazla uğraştırmayan sorularla karşılaşıldı.

İNGİLİZCE: Okuduğunu anlama ve yoruma dayalı sorular vardı. İngilizce'de diyalog, grafik okuma gibi soru tipleriyle karşılaşıldı. Kelime bilgisi ve dilbilgisinden az soru soruldu. Sorular daha çok okuduğunu anlama ve yorumlamaya dayalıydı. Bir soruda çeldirici vardı , bir soru da dikkat sorusuydu. İngilizce sorularının, geçmiş yıllarda yapılan sınavlarda olduğu gibi öğrencileri fazla zorlamadığı görüldü.

TARİH: Soruların çoğu yoruma dayalıydı. Her bir sorunun, bir kazanımı ölçtüğü görüldü. Öğrencileri çelişkiye düşürecek herhangi bir soruya rastlanmadı. Atatürkçülük soruları, yıl boyunca yayınlanan örnek sorularla benzerlik gösterdi. Sorular anlama ve kavrama düzeyinde olduğu için, okuduğunu anlayıp, bilgileriyle harmanlayan öğrencilerin sınavda fazla zorlanmadığını söyleyebiliriz.

DİN: Dikkatli olmayı gerektiren sorular vardı. Soruların kazanımlara uygun, yoruma dayalı ve yorumlarken bilgiyi de kullanmayı gerektiren yapıda olduğu gözlemlendi. Her bir sorunun, bir kazanımı ölçtüğü görüldü. Sorular anlaşılır nitelikte ve beklendiğimiz zorluk düzeyindeydi.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.