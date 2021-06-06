Rusya'dan NATO'ya ''Belarus'' tepkisi

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in ‘Rusya-Belarus iş birliğinden endişeliyiz’ açıklamasına yanıt verdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in İttifak'ın her bir müttefikini ‘Minsk ve Moskova'dan gelebilecek herhangi bir tehdide karşı' korumaya hazır olduğu şeklindeki açıklamasını Telegram kanalından değerlendirdi.

Zaharova, “İşte size Batı'nın neden deli gibi Belarus'un üzerine geldiği sorusunun yanıtı. İki ülke arasındaki normal verimli etkileşim NATO'nun planlarında yer almıyor. Demek ki karşılıklı yarara dayalı entegrasyonun doğal seyrini önlemek için sürekli olarak ya birinin, ya da diğerinin, sonra da aynı anda her ikisinin de iç işlerine müdahale etmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

'ABD'DEKİ İÇ TERÖRİZME DİKKAT EDİN'

Zaharova ayrıca, NATO yetkililerine hayali tehditlere değil, ‘ABD'deki iç terörizme' dikkat etmelerini önerdi.

Daha önce Belarus Başbakanı Roman Golovçenko, Moskova ve Minsk arasındaki entegrasyonun derinleştirilmesi ile ilgili birlik programlarını ‘rötuş etmeyi' planladıklarını açıklamıştı. Rusya'nın Minsk Büyükelçisi Yevgeniy Lukyanov da gerekli yol haritalarının neredeyse tümünün hazır olduğunu ve yakın gelecekte liderlerin onayına sunulacağını ifade etmişti.

Daha önce Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, her iki ülkenin de dışarıdan muazzam bir baskı hissettiklerini belirtmiş ve ikili iş birliğinin devamının iki tarafın da yararına olacağını vurgulamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.