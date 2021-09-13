Prof. Dr. Mehmet Naci İnci Boğaziçi Üniversitesi’nin yeni rektörü oldu!

2 Ocak 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Boğaziçi Rektörü olan Melih Bulu’nun göreve gelmesiyle öğrenciler ve öğretim görevlileri tarafından protestolar başlatıldı.

Melih Bulu'nun atanmasını kayyum olarak nitelendiren bazı öğrenci ve öğretim görevlerileri, 6 ay boyunca protestolarına devam ettiler. Cumhurbaşkanı tarafından imzalan ve Resmi Gazete'de yayımlanan son kararnameye göre ise Melih Bulu'nun Boğaziçi Rektörlüğü süreci tamamen bitmiş oldu. YÖK tarafından oy birliği ile verilen karar doğrultusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerekli adımları atarak, Melih Bulu'nun görevine son verdi

Resmi gazetede yayımlanan kararnameden sonra görevinden alınan Melih Bulu'nun yerine, rektörlük makamına vekaleten Boğaziçi Üniversitesinde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı. Daha sonra ise Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, 21 Ağustos 2021 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü oldu. İşte tüm detayları ile Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü Prof.Dr.Mehmet Naci İnci…

Prof. Dr. Mehmet Naci İnci kimdir?

Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi olan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, 1987 yılında Marmara Üniversitesi Fizik lisans bölümünden mezun oldu. Daha sonra ise 1992 yılında İngiltere Heriot-Watt Üniversitesi'nde fiber optik sensörler alanında doktorasını tamamladı. Prof. Dr. Naci İnci, doktora öğrenimini bitirdikten sonra Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde 1 yıl boyunca doktora sonrası çalışmalara katıldı.

1994 yılında ise Türkiye'ye gelerek Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'nde yardımcı doçent oldu. 2 yıl sonra 1996 yılında ise doçentliğe terfi etti. 1998 ila 1999 yılları arasında Japonya Gunma Üniversitesi'nde fiber optik sensörlerin endüstriyel uygulamaları üzerine yapılan çalışmalarda konuk araştırmacı olarak görev aldı. 1999 yılında Türkiye'ye geri döndüğünde Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2005 yılına kadar öğretim görevlisi olarak çalıştığı Sabancı Üniversitesi'nde birçok programın ve araştırma laboratuvarların kurulmasında yer edindi.

2005 yılında Boğaziçi Üniversitesine dönen Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, burada Fizik bölümünde profesör ünvanını aldı. 2014 ve 2018 yılları arasında 4 yıl boyunca Fizik bölümünden bölüm başkanlığı yapmıştır. Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Boğaziçi Üniversitesi'nin yanı sıra Almanya'da Stuttgart Üniversitesi, Japonya'da Gunma Üniversitesi, Norveç Teknik Üniversitesi ve İngiltere'de Heriot-Watt Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya devam etti.

Birçok alanda çalışmalara imza atan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, özellikle fiber optik, nanopartiküller ve uygulamalarının fiziği, optik sensörler, kuantum optiği, kuantum bilişimi, kuantum kriptografisi alanları üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Yaptığı çalışmalar ile üniversite ve sanayi arasındaki ilişkinin güçlendirilmesinde gösterdiği çabalardan dolayı uluslarası alanda iki adet patent almaya hak kazanmıştır.

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Boğaziçi Rektörlüğü İçin YÖK Başvuru İlanı Yayınladı

Cumhurbaşkanı kararnamesi ile görevinden alınan Melih Bulu ile birlikte boşalan Boğaziçi Rektörlüğü koltuğu için Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) başvuru ilanı yayınladı. YÖK tarafından verilen ilanda şu ifadeler yer aldı: “2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 13. maddesinin (a) fıkrası ve 3 sayılı "Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" hükümleri ve "Rektör Adayı Olmak İsteyenlerin Başvurusuna İlişkin Usul ve Esaslar" uyarınca Boğaziçi Üniversitesi'nerektör ataması yapılacaktır”

Boğaziçi Üniversitesi'ne aday olmak isteyen öğretim görevlilerinden istenen belgeler ise şu şekildedir;

Başvuru dilekçesi

Nüfus Cüzdanı fotokopisi

Rektör Adayı Bilgi formu

Profesör olduğuna dair belge (adayın çalışmış veya çalışıyor durumda olması gerekmektedir)

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde bulunan; "Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özelsektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak" şartını sağladığını gösterir belge

Bulunulan veyahut görev yapılan son Üniversite ya da kurumdan alınan disiplin kaydını da gösteren hizmet döküm belgesi

Tüm bu belgeler posta vasıtasıyla YÖK'e veyahut [email protected] adresine elektronik posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

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