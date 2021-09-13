‘Cevher’ kod adlı PKK'lı Gara’da öldürüldü
MİT ve TSK'nın operasyonuyla, PKK/KCK'nın sözde HPG dış ilişkiler sorumlusu 'Cevher' kod adlı PKK'lı Mehmet Emin Ekinci, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da etkisiz hale getirildi.
2021-09-13 12:00:03
MİT ve TSK'nın operasyonuyla, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde HPG dış ilişkiler sorumlusu "Cevher" kod adlı terörist Mehmet Emin Ekinci, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türkiye'de düzenlenen PKK/KCK eylemlerinde yer alan Ekinci, 2011'de Irak'a geçerek terör faaliyetlerini sürdürdü.
Daha sonra Irak'ın Zagros bölgesi ve Kandil'de sözde örgüt yöneticilerinin yardımcılığını yapan Ekinci, 2020'de terör örgütüne darbe vuran operasyonların ardından Gara'ya geçti.
Kandil ve Sincar'da terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinin iletişimini sağlayan Ekinci, MİT ve TSK'nın operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
Öte yandan Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen terör örgütü PKK mensubu 2 terörist de etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter'dan yaptığı açıklamada, Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde! Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin inlerine girmeye, sığınaklarını yerle bir etmeye devam edeceğiz!" ifadelerine yer verildi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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