Ösym YKS ek tercih kimler yapabilir? Ek tercih ücreti ne kadar? İkinci tercihler için hangi bankalara ödeme yapılabilir?

Ösym YKS ek tercih kimler yapabilir? Öğrencilerin beklediği ek tercih dönemine girdik. Ek tercih kılavuzu ve ek tercih ücreti konusunda birçok öğrenci araştırmalara başladı. Peki ek tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı mı? Tercih yapanlar ek tercih yapabilecek mi? YÖK ATLAS yayımlandı mı? Ek tercih ücreti ne kadar? İkinci tercihler için hangi bankalara ödeme yapılabilir? İşte merak edilen tüm soruların yanıtları!

Öğrencilerin beklediği ek tercih dönemine girdik. Ek tercih kılavuzu ve ek tercih ücreti konusunda birçok öğrenci araştırmalara başladı. Peki ek tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı mı? Tercih yapanlar ek tercih yapabilecek mi? YÖK ATLAS yayımlandı mı? Ek tercih ücreti ne kadar? İkinci tercihler için hangi bankalara ödeme yapılabilir? İşte merak edilen tüm soruların yanıtları!

ÖSYM YKS ek tercih kimler yapabilir?

Adaylar ek yerleştirmeye başvurabilmek için 2022-YKS'de ilk yerleştirmede hiçbir lisans/önlisans programına yerleşmemiş olması gerekir. Aksi takdirde adayın ek tercihi geçersiz sayılır.

Bunun yanı sıra özel yetenek sınavıyla alım yapan bir bölüme yerleşen adaylar da ek tercih işlemlerinden faydalanabilir.

İlk tercih yapmayanlar ikinci tercih yapabilir mi?

ÖSYM kılavuzuna göre, tercih işlemlerini kaçıran veya herhangi bir nedenle yapmayan adaylar ek yerleştirmeler için tercih yapabilir.

İkinci tercihler için hangi bankalara ödeme yapılabilir?

Hangi bankalara ek tercih ücretinin yatırılacağı belirlendi. Adaylar;

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

ek tercih ücretlerini yatırabilirler.

Ek tercih ücreti ne kadar?

ÖSYM her yıl ek tercih ücretlerini belirliyor, düzenleme getiriyor. Bu yıl ek tercih ücreti 30 TL olarak belirlendi. Ücreti yatırmayan adaylar ek tercih yapamayacaklar.

Boş kontenjan ne kadar?

Şu an için ÖSYM Başkanı açıklamalarına göre, 13 bin boş kontenjan bulunuyor.

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