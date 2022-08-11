Okula yeni başlayan çocuğa nasıl davranmalı? 1. sınıfa başlayan çocuk okula nasıl alıştırılır? Ebeveynler çocukları için okul döneminde atılacak adımları araştırıyor. İlk kez anaokuluna ve 1. sınıfa başlayacak çocuklar, ortam değişikliği ve sosyallik kaygısından dolayı büyük tepkiler verebilir. Peki ebeveynler okula alıştırma süreçlerinde çocuklara nasıl yaklaşmalı? Okula gitmek istemeyen çocuğa ne denmeli ya da ne sorulmalı? İşte yanıtı!

Okula yeni başlayan çocuğa nasıl davranmalı? 1. sınıfa başlayan çocuk okula nasıl alıştırılır? Ebeveynler çocukları için okul döneminde atılacak adımları araştırıyor. İlk kez anaokuluna ve 1. sınıfa başlayacak çocuklar, ortam değişikliği ve sosyallik kaygısından dolayı büyük tepkiler verebilir. Peki ebeveynler okula alıştırma süreçlerinde çocuklara nasıl yaklaşmalı? Okula gitmek istemeyen çocuğa ne denmeli ya da ne sorulmalı? İşte yanıtı!

Okula yeni başlayan çocuğa nasıl davranmalı?

Okul, kimi çocuk için heyecanlı kimi çocuk içinse tedirgin eden bir süreç oluyor. Çocukların açılarından bakıldığında; güvenli ortam olarak saydıkları anne, baba ve evden uzun süre ayrılan çocuklar hem heyecan hem de üzüntü duyabilirler. Bu durumları aşmak adına evde çocuğunuzu bu sürece alıştırmalısınız.

- Okula başlamadan ortalama 1 hafta önce erken kahvaltılara yer verin. Sohbet edin ve erken kahvaltı fikrine çocuğunuzu alıştırın.

- Okul hakkında merak ettiklerini sorarak, ılımlı cümlelerle ona okulu anlatın.

- Korku ve kaygılarını yaşayan kişinin sadece o olmadığını anlatın. Okul anılarınızdan bahsedin ve kaygı duyduğunda, yapması gerektiklerini aktarın.

- Çocuğun yanında 'korktu, ağladı, zor getirdim' gibi cümleler kurmayın, kaygılarını başkalarının yanında kötü bir olay gibi anlatmayın.

- Diğer çocuklarla kıyaslamayın. Her çocuk farklıdır.

- Bağırma, sert konuşma, korku dolu sözler kurmayın. Korktuğunu belli ettiğinde gülerek yanıt vermek yerine, korkusunu anladığınızı belirten ve çözüm içerikli konuşmalar yapın.

- Kendi endişelerinizi aktarmayın, onu korkutmayın.

- Sınıfta yanında kalmayın. Uygun bir dille bu durumu ona anlatın.

- Eve gitmek için direttiğinde kabul etmek yerine açıklama yapın.

1. sınıfa başlayan çocuk okula nasıl alıştırılır?

Çocukların hepsi okul için farklı düşünceye sahip olurlar. Birçoğu okulu görmeden sevebiliyor, birçoğu da okula gitmekten korkuyor. Bazıları okulu sevdiğini dile getirse de, sosyalleşme kaygısından dolayı okulun ilk gününde okuldan soğuyor.

Alışma evresinde birçok çocuk, akıllarında kalan kötü olaylar nedeniyle okullardan kötü bahseder. Öğretmen sorunu, sosyalleşme korkusu, aileden ayrılma, arkadaş terörü, yapamama korkusu ve benzeri sorunlar okuldan uzaklaştırabilir. Bunlar için çocuğa zemin hazırlamalısınız.

Çocuğun okula karşı ilgisini ölçebilir ve bunun üzerine konuşabilirsiniz. Hatta bir uzmandan yardım alabilirsiniz.

Çocuğun okul krizleri için nasıl davranılmalı?

Çocuklar okulda yaşamış olduğu sorunlar ya da yapamama korkusu nedeniyle uyum sürecinde sorun çıkarabilir. Bunlardan en sık görüleni, okula gitmemek için yapılan ağlama krizleri ve vurma eylemidir. Ebeveynler krizlerin yönetimi konusunda ciddi ve net davranmalıdır. Duygusal yaklaşıp okulu kötülemeye başladığınızda, sorunun içinden çıkılmayacak, hatta daha da büyüyecektir.

Okul hakkındaki kaygılarını öğrendikten sonra çözüm bulmaya çalışabilirsiniz. Fakat bu esnada da okuldan kötü bahsetmemek gerekir. Çocuğun kaygısını anladığınızı dile getirerek krizi yönetmelisiniz.

Bu esnada öğretmenle bir iletişim kurabilir, uzmandan yardım alabilirsiniz.