Okul tercihi yaparken nelere dikkat edilmeli?

İlkokula veya ana sınıfına çocuğunu kayıt ettirmek isteyen ebeveynler 'Devlet mi olsun özel okul mu?' sorusuna cevap ararken okulun fiziki atmosferi ve iç işleyişine yönelik de kafa yormaktalar

İlkokul ve özellikle ana sınıfı eğitimi için veliler erken kayıt dönemine tam yetişemeseler de eğitim döneminin evvelinde kayıt için önemli bir araştırma içerisinde bulunuyorlar.

Veliler çocuklarının eğitim hazırlığı için kafa yorarken "Devlet okulu mu olmalı özel okul mu?" ikilemi ile de karşı karşıyalar.

Tercihiniz hangisi olursa olsun dikkat etmeniz temel öncelikler bulunuyor...

İlkokul seçimi, okul hayatının temelini oluşturduğu için ve çocukların kişisel gelişimlerinin başladığı aynı zamanda çevresel faktörlerin en etkili olmaya başladığı dönem olduğu için çok önemli. Çocuklar artık sadece aileleriyle değil, yeni bir çevre içinde yeni arkadaşlar, öğretmenler edinerek yaşamlarına devam etmektedirler. Bunu göz önünde bulundurunca, ebeveynlerin çocuklarını düşünerek, çocuklarının kişisel gelişimlerini düşünerek seçim yapmaları önem arz ediyor

Eğitim uzmanlarının kanaatine göre; Okulun özel okul mu yoksa devlet okulu mu olacağına karar verdikten sonra adımlar atmanız gerekiyor.Kayıt yaptırmayı planladığınız Gün içerisindeki eğitim süresi ve zaman dilimi araştırılmalı.

Okulda satılan ya da okulda yapılan yemek çeşitlerinin kalitesine dikkat edilmeli.Sınıfların mevcudu çok önemli olmakla birlikte özellikle ilkokulda çocukların yeni yeni okul ortamına alışmasında sınıfların aşırı kalabalık olması olumsuz görülmekte.

Öğretmen seçimi önemli

Okulun eve yakınlığına ya da uzaklığına dikkat edilmeli.Servis güzergahları araştırılmalı ve servis tercihi ona göre planlanmalı.Öğretmen unsuru okulun en önemli unsuru. Öğretmenin iyi olması olmak derslerin verimli ve zevkli geçmesi demek aynı zamanda okul içerisinde öğrenci tutum ve davranışlarının da öğretmene göre şekillenmesi anlamını taşıyor.

Kültürel ve sosyal etkinliklerin olup olmadığına dikkat edilmeli.Okulun fiziki şartları olarak büyüklüğü ve küçüklüğü, genel olarak spor alanları ya da kütüphane, yemekhane alanlarına dikkat edilmeli.

Bunları belirlerken elbette okulun fiziki şartları önemli ama bu size bir göz boyama gibi gelmemeli. Sizin binayı beğenmenizden ziyade içerisinde verilen eğitime odaklanmanız da esas.

Ders işleme metodolojisini sorgulayın

Kafanızda oturtmaya çalıştığınız okulun ders işleme tekniklerini de sorgulayabilirsiniz. Kara tahtanın yerini projeksiyonlar daha sonra akıllı tahtalar, şimdi ise tabletler almış durumda. Teknolojik imkanların yanı sıra ders işleme teknikleri nasıl? Bunu sorgulayın... Drama, oyun, yaparak yaşayarak öğrenme, gözlem ve deney gibi yöntemler kullanılıyor mu? Bilgi ezberletiliyor mu? Yoksa öğrenmenin kalıcılığı mı sağlanıyor? Bu kritik sorgulamalar çocuğunuzun ilk eğitimi için önemli bilgiler sunar.

Yüzyüze ve atmosferi görmelisiniz

beveynlerde hakim bir anlayış var o da; çok ödev veren öğretmenin akademik olarak başarılı olduğu düşünülür. Bu doğru bir yaklaşım değil. İlkokul 1. Sınıfta ödev vermenin basit egzersizlerden öteye geçmemesi gerekiyor.

Eğitim uzmanlarının görüşüne göre; tavsiyeler ve internet araştırmaları ile düşünülen okulların ön elemesini yaptıktan sonra seçilen birkaç okuldan randevu isteyerek yüz yüze tanıtım alma şeklinde ilerlenebilir.

Tanıtımı, hafta sonu yerine hafta içi eğitim öğretimin devam ettiği saatlerde almak okul atmosferini tanıma açısından daha faydalı olacaktır. Okul tanıtımlarına çocuk ile birlikte gitmek, çocuğun kafasını karıştırabilir. Okul seçimi kararı çocuğun kendi başına alabileceği bir karar değildir. Aileler okul kararını verdikten sonra bu konuda çocuğa gerekli bilgilendirme ve özendirmeyi yapmalılar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.