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Lavrov: Rusya, ültimatomlara müsamaha göstermeyecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin önümüzdeki seçimlerle ilgili ahlak derslerine ve ültimatomlara müsamaha göstermeyeceğini ve cevap vermeyeceğini ifade etti.

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11.06.2021 23:52:47
Lavrov: Rusya, ültimatomlara müsamaha göstermeyecek

Kazakistan'ın 'Habar' haber ajansına konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya kendine saygı duyuyor. Eşit haklara dayalı diyaloga hazırız, ama hiçbir ahlak dersine ve ültimatoma müsamaha göstermeyecek, onlara cevap vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın asla muhatabını gücendirmeyeceğini, meydan okunduğunda bile kabalığa kabalıkla karşılık vermeyeceğini kaydeden Rus bakan, "Günümüzde bunlar, görüşmeler sırasında ve seçim kampanyalarıyla ilgili olarak aleni şekilde olabiliyor. Kazakistan'da yakınlarda seçim kampanyası vardı. Rusya'da yeni başlıyor. Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi temsilcilerinin Kazakistan'daki seçim süreci sırasında sergilediği davranışları gördük. Bu gözlemlerin ülkemizde nasıl geçeceğini de biliyoruz. Bu tür oldukça dostça olmayan ifadelere asla kaba ifadelerle karşılık vermiyoruz" dedi.

Rusya'nın, karşılıklı saygıya dayanan diyalogdan yana olduğunu söyleyen Lavrov, şu değerlendirmeyi yaptı: "Eğer mevkidaşlarımız sorunları, delil ve kanıt sunarak – bu bizim için önemli, çünkü Batılı dostlarımız bu konuda sorun yaşıyor, suçlamalarının hiçbir dayanağı yok – karşılıklı saygı temelinde ve onlara yöneltmek istediğimiz soruların da ciddi olduğunu dikkate alarak görüşmek istiyorsa masaya oturup görüşmeyi öneriyoruz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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