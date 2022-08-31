Öğretmene eğitime hazırlık ödeneği ne zaman verilecek? Öğretmen eğitime hazırlık ödeneği zamlandı mı? Eğitime hazırlık ödeneği ne kadar oldu?

Öğretmene eğitime hazırlık ödeneği ne zaman verilecek? Öğretmenler için her yıl verilen eğitime hazırlık ödeneği için geri sayım başladı. Bu yıl yapılan açıklamaya göre ödenekler zamlı yatacak. Peki Eğitime hazırlık ödeneği ne kadar oldu? Öğretmen eğitime hazırlık ödeneği zamlandı mı? İşte merak edilen detaylar...

Öğretmenler için her yıl verilen eğitime hazırlık ödeneği için geri sayım başladı. Bu yıl yapılan açıklamaya göre ödenekler zamlı yatacak. Peki Eğitime hazırlık ödeneği ne kadar oldu? Öğretmen eğitime hazırlık ödeneği zamlandı mı? İşte merak edilen detaylar...

Öğretmene eğitime hazırlık ödeneği ne zaman verilecek?

Geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi bu yıl da eylül ayında öğretmenlere eğitim öğretim ödeneği verilecek. Yapılan açıklamalara göre bu yıl zamlı olarak verilecek olan ödemelerin çalışmaları devam ediyor. Dolayısıyla ödemelerin ne zaman ve ne kadar olduğu açıklanmadı.

Öğretmen eğitime hazırlık ödeneği zamlandı mı?

Eğitim öğretim ödeneği her yıl eylül ayında veriliyor. Bu yıl ödeneklerde zam yapılacağı açıklandı. Eğitim Bir Sen İpekyolu İlçe Başkanı Harun Yeşilova'nın eğitim öğretim ödeneğinin artırılacağını "Arkadaşlar buradan bir müjdeyi verelim. Eğitime hazırlık ödeneğinin arttırılması konusunda çalışmalar var. Yakında kamuoyuna duyurulur. Tüm öğretmenlerimize hayırlı olması dileğiyle.." açıklamasını yaptı.

Her öğretmene aynı ödenek miktarı mı verilecek?

Her sene Eylül ayında öğretmenlere ödenen eğitim öğretim ödeneği 1.325 TL olarak ödeniyordu. Bu yıl ne kadar olacağına ilişkin bir açıklama henüz gelmedi.

Eğitime hazırlık ödeneği ne kadar oldu?

Şu an için öğretmenlere verilen ödeneklerin ne kadar artırıldığına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Açıklama bekleniyor. Bilgi aktarıldığında, detayları haber sitemizden öğrenebilirsiniz.