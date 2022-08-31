Eylül öğretmen seminerleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2022 eylül öğretmen seminerleri yüz yüze mi? Seminere katılmayan öğretmen ceza alır mı?

Eylül öğretmen seminerleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Okulların açılmasıyla birlikte seminer tarihleri gündeme geldi. Peki ama seminerlere mazereti olduğu için katılamayan öğretmenler ne yapmalı? 2022 eylül öğretmen seminerleri yüz yüze mi? Seminere katılmayan öğretmen ceza alır mı? Seminerler online mı olacak? İşte detaylar...

Okulların açılmasıyla birlikte seminer tarihleri gündeme geldi. Peki ama seminerlere mazereti olduğu için katılamayan öğretmenler ne yapmalı? 2022 eylül öğretmen seminerleri yüz yüze mi? Seminere katılmayan öğretmen ceza alır mı? Seminerler online mı olacak? İşte detaylar...

Eylül öğretmen seminerleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak

MEB takvimini yayımladı ve öğretmen seminerlerinin tarihleri de belli oldu. Takvime göre; 2022 öğretmen seminerleri 5 Eylül ve 9 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

2022 eylül öğretmen seminerleri yüz yüze mi?

Yayımlanan takvimin yanı sıra MEB Bakanı Mahmut Özer seminerler için açıklama yaptı. 2 yıl boyunca online olan seminerler 2022 Eylül ayında yüz yüze olacak.

Seminere katılmayan öğretmen ceza alır mı?

Seminere katılmayan öğretmenin ek dersi kesintiye uğrayabilir. Ek ders kesintisi sadece okul müdürünün inisiyatifine kalmış olacaktır.

2022-2023 eğitim-öğretim yılı takvimi

12 Eylül Pazartesi 2022-2023 Eğitim Öğretim yılının başlangıcı

14-18 Kasım 2022 ilk ara tatil yapılacak. 23 Ocak-3 Şubat 2023 yarıyıl tatili, 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil yapılacak.

16 Haziran 2023'de ise okullar kapanacak.