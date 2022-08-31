Eğitime hazırlık ödeneği ne kadar oldu? 2022 öğretmen eğitim öğretim ödeneği artırılıyor mu? Eğitime hazırlık ödeneğine zam mı gelecek?

Eğitime hazırlık ödeneği ne kadar oldu? Eğitim Bir Sen İpekyolu İlçe Başkanı Harun Yeşilova'nın açıklamalarına göre, eğitim öğretim yılı başında öğretmenlere ödenecek ödenek, artırılacak. Peki öğretmen ödeneklerine ne kadar zam yapıldı? 2022 öğretmen eğitim öğretim ödeneği artırılıyor mu? Eğitime hazırlık ödeneğine zam mı gelecek? İşte detaylar?

Eğitim Bir Sen İpekyolu İlçe Başkanı Harun Yeşilova'nın açıklamalarına göre, eğitim öğretim yılı başında öğretmenlere ödenecek ödenek, artırılacak. Peki öğretmen ödeneklerine ne kadar zam yapıldı? 2022 öğretmen eğitim öğretim ödeneği artırılıyor mu? Eğitime hazırlık ödeneğine zam mı gelecek? İşte detaylar?

Eğitime hazırlık ödeneği ne kadar oldu?

Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okullarda görev yapan sözleşmeli ve kadrolu öğretmenlere ödenek veriliyor. Söz konusu ödeneğin bu yıl artırılacağı müjdelendi.

Eğitime hazırlık ödeneğine zam mı gelecek?

Eğitim Bir Sen İpekyolu İlçe Başkanı Harun Yeşilova'nın eğitim öğretim ödeneğinin artırılacağını "Arkadaşlar buradan bir müjdeyi verelim. Eğitime hazırlık ödeneğinin arttırılması konusunda çalışmalar var. Yakında kamuoyuna duyurulur. Tüm öğretmenlerimize hayırlı olması dileğiyle.." açıklamasını yaptı.

2022 öğretmen eğitim öğretim ödeneği artırılıyor mu?

Yapılan duyuruyla öğretmenlere ödenecek olan ödeneğin artırılacağı duyuruldu. Fakat ödeneğin ne kadar olduğu ya da ne kadar zam yapılacağı konusunda bir açıklama yapılmadı. Çalışmaların devam ettiği biliniyor. Detaylar bekleniyor.