Öğretmen seminere katılmazsa ne olur? Seminere katılmayan öğretmen ceza alır mı? Öğretmen seminerlerine devamlılık zorunlu mudur?

Öğretmen seminere katılmazsa ne olur? Seminer tarihlerinin yaklaşmasıyla, öğretmenlerin akıllarındaki sorular arttı. Öğretmen seminerlerine devamlılık zorunlu mudur? Seminerler zorunlu mu? Seminere katılmayan öğretmen ceza alır mı? İşte merak edilen seminer soruları ve gerekçelerin dayandırıldığı maddeler!

Seminer tarihlerinin yaklaşmasıyla, öğretmenlerin akıllarındaki sorular arttı. Öğretmen seminerlerine devamlılık zorunlu mudur? Seminerler zorunlu mu? Seminere katılmayan öğretmen ceza alır mı? İşte merak edilen seminer soruları ve gerekçelerin dayandırıldığı maddeler!

Öğretmen seminere katılmazsa ne olur?

Öğretmenin iş tanımında, okulundaki mesleki çalışmalara katılması gerektiği yer alır. Seminerler de bu mesleki çalışmalar içerisinde yer alır. Gitmeyen öğretmen devamsızlık yapmış olarak algılanır.

Seminere katılmayan öğretmen ceza alır mı?

739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun "X - Öğretmenlerin izin ve tatilleri" başlıklı 50A. Maddesinin 1.fıkrasındaki; "öğretmenler yönetmelikle belirlenecek meslekle ilgili çalışmalara katılmakla yükümlüdürler." şeklinde belirtilmiştir.

Bir öğretmen okulunda yapılan mesleki çalışmalara katılmayıp devamsızlık yapması halinde, bir veya iki gün göreve gelmemek, 3 - 9 gün göreve gelmemek gerekçeleriyle soruşturma açılıp ceza alabilir. Eğer bu devamsızlık ardı sıra 10 günü geçerse öğretmen istifa etmiş sayılır.

Öğretmen seminerlerine devamlılık zorunlu mudur?

Bir öğretmen, okulunda yapılan mesleki çalışmalara katılmak zorundadır. Seminerler de bu mesleki çalışmalar kategorisinde yer alır.

Seminere katılmamak, öğretmenin görevini yerine getirmemesi demektir. 3-9 gün gerekçesiz görevine gelmeyen öğretmen için de soruşturma açılıp ceza verilir. Söz konusu süre 10 günü geçerse otomatik olarak öğretmen istifa etmiş sayılır.

Öğretmene verilecek ceza hangi maddede geçer?

Aylıktan kesme: Memurun, brüt aylığından 1/30 - 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır.

Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

b) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek,

D-Kademe ilerlemesinin durdurulması: Fiilin ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 1 - 3 yıl durdurulmasıdır.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

b) Özürsüz ve kesintisiz 3 - 9 gün göreve gelmemek,

E-Devlet memurluğundan çıkarma: Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır.

Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

d) Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek,

"Çekilme:

Madde 94 - Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. (Ek hüküm: 31/7/1970 - 1327/75 md.) Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır "