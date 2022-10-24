Öğretmen ÖSYM sınav görevli ücreti (Gözetmen-Yedek-Salon Başkanı) ne kadar 2022? Zamlı güncel ÖSYM sınav görevli ücreti kaç TL? Her sene milyonlarca kişi ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda ter döküyor. Türkiye'nin en geniş katılımlı sınavlarını yapan ÖSYM'de kamu personelleri de sınav görevlisi olarak yer alıyor. 2022 Temmuz-Aralık döneminde ÖSYM sınav görevli ücretlerine zam geldi. Peki gözetmen, yedek gözetmen, salon başkanı, bina sınav sorumlusu sınav görevli ücreti ne kadar oldu?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınavlarına her sene milyonlarca kişi katılıyor. ÖSYM'nin sınavlarında ödenen sıanv görevli ücretleri ise uzun süre tartışma konusu olmuştu. Pek çok öüretmen artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon karşısında kendilerine ödenen ücretin yetersiz olduğunu belirtmiş ve bu konuda iyileştirme yapılmasını talep etmişti. ÖSYM'den beklenen açıklama ise geldi.

ÖSYM sınav görevli ücreti zamlandı mı?

ÖSYM sınav görevli ücretlerine zam yaptığını açıkladı. ÖSYM'den gelen açıklama öğretmenleri sevindirdi. ÖSYM tarafından sosyal medayda yapılan açıklamada "2022 yılı ikinci altı ayı (Temmuz-Aralık dönemi) için görevli ücretleri güncellenecek ve belirlenecek görevli ücretleri 1 Temmuz'dan itibaren yılsonuna kadar uygulanacak sınavlarda geçerli olacaktır. Tüm sınav görevlilerimize katkıları ve emekleri için teşekkür ederiz." denildi. Yeni ÖSYM sınav görevli ücretlerinin ne kadar olduğu da merak edilip araştırılmaya başlandı.

2022 öğretmen ÖSYM sınav görevli ücreti (Gözetmen-Yedek-Salon Başkanı) ne kadar?

ÖSYM ilk zamlı sınav görevli ücretlerini öğretmen hesaplarına yatırdı. Öğretmenler gelen zam sonrası gözetmen sınav görevli ücretinin 300 TL'ye çıktığını gördü. Ayrıca ÖSYM salon başkanı sınav görevi ücreti de son zamla birlikte 340 TL oldu. İşte ÖSYM güncel sınav görevli ücretleri;

Gözetmen sınav görevli ücreti: 300 TL

Yedek Gözetmen sınav görevli ücreti: 263 TL

Yardımcı Engelli Gözetmen sınav görevli ücreti : 427TL

Salon Başkanı sınav görevli ücreti: 340 TL

Bina Sınav Sorumlusu sınav görevli ücreti: 625 TL

Bina Sınav Sorumlusu sınav görevli ücreti : 426 TL

Bina Yöneticisi sınav görevli ücreti: 426 TL

Bina Yöneticisi Yardımcısı sınav görevli ücreti: 350 TL

ÖSYM sınav görev ücreti ne zaman yatar?

ÖSYM sınav görevli ücretleri bir hafta içinde hesaplara yatırılıyor. ÖSYM sınavlarında (Gözetmen, yedek gözetmen, salon başkanı) olarak görev alanlara sınav görevli ücretleri daha önce 1 ay içerisinde öğretmen hesaplarına yatarken bu süre artık en fazla 1 hafta oluyor.

Sınav Görevlisi Nedir?

ÖSYM, MEB, AÖF, KPSS gibi merkezi sınavların sağlıklı işlemesi adına öğretmenler sınavlarda çeşitli görevleri üstlenmektedir. Öğretmenlerin merkezi sınavlarda görev almasına sınav görevlisi denilmekte. Sınav görevlisi olarak sınavlarda yer alan kamu personellerine hizmetleri karşılığında ücret ödemesi yapılmakta.

Sınav görev ücretine 2023'te zam gelecek mi?

Öğretmen maaşlarına her 6 ayda bir zam geliyor. 2023 Ocak ayında da öğretmen maaşlarına ciddi oranda zam yapılması bekleniyor. Öğretmen zamları ile birlikte öğretmen yan gelirlerinde de artış olacak. Ek ders ücretleri ve sınav görevli ücretlerinde de 2023 Ocak ayında artış olacak.