ÖSYM sınav görevli ücreti 2022 | KPSS Gözetmen-Yedek Gözetmen-Salon Başkanı sınav görevli ücreti kaç TL? Bilindiği üzere ÖSYM'nin sınav görevli ücretleri pek çok öğretmen ve eğitimci tarafından eleştiriliyordu. Sınav görevli ücreti neden eksik-düşük yattı? soruları da sorulmaya başlanmıştı. ÖSYM'nin sınavlarında görev alan kamu görevlilerine verilen ücretin düşük olduğu tartışmaları devam ederken ÖSYM'den flaş zam haberi geldi.

ÖSYM sınav görevli ücreti 2022 | KPSS Gözetmen-Yedek Gözetmen-Salon Başkanı sınav görevli ücreti kaç TL? Bilindiği üzere ÖSYM'nin sınav görevli ücretleri pek çok öğretmen ve eğitimci tarafından eleştiriliyordu. Sınav görevli ücreti neden eksik-düşük yattı? soruları da sorulmaya başlanmıştı. ÖSYM'nin sınavlarında görev alan kamu görevlilerine verilen ücretin düşük olduğu tartışmaları devam ederken ÖSYM'den flaş zam haberi geldi.

Son zamanlarda ÖSYM ile sınav görevi alan kamu personelleri arasında bir gerilim yağanmıştı. ÖSYM'nin verdiği sınav görevli ücretlerinin oldukça düşük olduğunu belirtenler buna bir düzenleme yapılmasını taep etmişti. ÖSYM'den beklenen açıklama geldi. Alınan son karara göre ÖSYM, sınavlarında görev alanlara ödeyeceği sınav görevi ücretine zam yapma kararı aldı. ÖSYM'den yapılan açıklamada şöyle denildi: "2022 yılının ilk altı ayı (Ocak-Haziran dönemi) için 2022 Ocak ayında belirlenen görevli ücretleri, 1 Ocak 2022'den bu zamana kadar gerçekleştirilen YKS dahil tüm sınavlarda (19 sınav) görev alan sınav görevlilerimize aynı tutarlar üzerinden ödenmiştir. 2022 yılı ikinci altı ayı (Temmuz-Aralık dönemi) için görevli ücretleri güncellenecek ve belirlenecek görevli ücretleri 1 Temmuz'dan itibaren yılsonuna kadar uygulanacak sınavlarda geçerli olacaktır. Tüm sınav görevlilerimize katkıları ve emekleri için teşekkür ederiz."

ÖSYM sınav görevli ücreti 2022

Yapılan zammın ardından ÖSYM'nin sınavlarında görev alan öğretmenlere ödenecek ortalama ücret aşağıdaki gibi olacaktır;

ÖSYM Sınav Görevli ücreti Gözetmen: 300 TL

ÖSYM Sınav Görevli ücreti Yedek Gözetmen: 263 TL

ÖSYM Sınav Görevli ücreti Yardımcı Engelli Gözetmen: 427TL

ÖSYM Sınav Görevli ücreti Salon Başkanı: 340 TL

ÖSYM Sınav Görevli ücreti Bina Sınav Sorumlusu: 625 TL

ÖSYM Yardımcısı Sınav Görevli ücreti Bina Sınav Sorumlusu: 426 TL

ÖSYM Sınav Görevli ücreti Bina Yöneticisi: 426 TL

ÖSYM Sınav Görevli ücreti Bina Yöneticisi Yardımcısı: 350 TL

2022 ÖSYM sınav görevli ücreti ne kadar?

2022 yılında ÖSYM sınav görevli ücretlerine yaklaşık yüzde 50 oranında zam yaptı. Buna göre ÖSYM sınavlarında uygulanacak sınav görevi ücretleri şöyle

olacaktır;

Gözetmen sınav görevli ücreti (Zamlı): 300 TL

Yedek Gözetmen sınav görevli ücreti (Zamlı): 263 TL

Yardımcı Engelli Gözetmen sınav görevli ücreti (Zamlı): 427TL

Salon Başkanı sınav görevli ücreti (Zamlı): 340 TL

Bina Sınav Sorumlusu sınav görevli ücreti (Zamlı): 625 TL

Bina Sınav Sorumlusu sınav görevli ücreti (Zamlı): 426 TL

Bina Yöneticisi sınav görevli ücreti (Zamlı): 426 TL

Bina Yöneticisi Yardımcısı sınav görevli ücreti (Zamlı): 350 TL

KPSS gözetmen sınav görevi ücreti kaç TL?

Türkiye'nin en geniş katılımlı sınavlarından biri olan KPSS sınavında binlerce öğretmen ve kamu personeli sınav görevlisi olarak yer alıyor. KPSS sınavı görevli ücretleri de 1 Temmuz'dan itibaren arttı. KPSS sınavında gözetmen olanlara 300 TL ödeme yapılması bekleniyor.

Sınav görevli ücreti nedir?

Öğretmenler ve kamu personelleri merkezi sınavlarda görev alabiliyor. Böylece sınavların hem daha işlevsel ve hatasız yapılmasına yardımcı oluyorlar hem de bütçelerine ek gelir sağlıyorlar. Sınavlarda görev alanlara verilen ödemeye ise sınav görevli ücreti denir. Sınav görevli ücretleri alınan görevin türüne göre farklılık gösterbilir.

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