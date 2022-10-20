Zamlı: MEB sınav görevli ücreti 2022-2023 | Gözetmen-Yedek Gözetmen-Salon Başkanı sınav görevi ücreti kaç TL? MEB'in sınavlarında görev almak isteyen öğretmenler son gelen zamlardan sonra sınav görevli ücretlerinin ne kadar olduğunu merak ediyor. ÖSYM'nin ardından MEB de sınav görevli ücretlerinde güncellemeye gitti. İşte MEB gözetmen, yedek gözetmen, salon başkanı, e-sınav gözetmen ücretlerine dair detaylar.

Zamlı: MEB sınav görevli ücreti 2022-2023 | Gözetmen-Yedek Gözetmen-Salon Başkanı sınav görevi ücreti kaç TL? Milyonlarca kamu görevlisi gibi öğretmenlerin de maaşlarına her 6 ayda 1 zam yapılıyor. Temmuz ayında yüzde 42 oranında zam alan öğretmenler 2023 Ocak ayı zamlı maaşlarını dört gözle bekliyor. MEB bünyesinde yapılan sınav görevli ücretleri de son zamlarla birlikte arttı. MEB'in sınavlarında gözetmen, yedek gözetmen, salon başkanı, e-sınav gözetmeni olarak görev alan öğretmenler kendilerine ne kadar ücret yatacağını merak edip araştırıyor. İşte öğretmen MEB güncel zamlı sınav görevli ücretleri...

MEB büneysinde kadrolu ve sözleşmeli olarak görev yapan öğretmenlerin gözü kulağı 2023 yılında maaşlarına yapılacak zam oranında. Öğretmenler artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon karşısında maaşlarının eridiğini ve kendilerine iyi bir zam yapılmasını talep ediyor. Öğretmenlerin maaşına Temmuz ayında yüzde 42 oranında zam yapıldı. Bu zamla birlikte ek ders ücretleri ce sınav görevli ücretlerinde de artışa gidildi. MEB'in sınavlarında görevli olmak isteyen öğretmenler 2022-2023 zamlı MEB sınav görevli ücretlerinin ne kadar olduğunu araştırmaya başladı.

Zamlı: MEB sınav görevli ücreti 2022-2023

Öğretmen sınav görevli ücrelerine her yılın başında ve Temmuz ayında güncelleme yapılıyor. MEB-ÖSYM ve AÖF gibi geniş katılımlı sınavlarda görev alanlar yeni sınav görevli ücretinin ne kadar olduğunu merak ediyor. İşte 2022 sınav görevli ücretleri;

* | Gözetmen sınav görevli ücreti: 427 TL

* | Yedek gözetmen sınav görevli ücreti:320 TL

* | Bina yöneticisi sınav görevli ücreti: 507 TL

* | Bina yönetici yardımcısı sınav görevli ücreti: 453 TL

* | Salon Başkanı sınav görevli ücreti: 440 TL

* | Engelli gözetmen sınav görevli ücreti: 533 TL

MEB Gözetmen-Yedek Gözetmen-Salon Başkanı sınav görevi ücreti kaç TL?

Öğretmen maaşlarına yapılan zammın ardından 2022 Temmuz Aralık dönemi için MEB sınav görevli ücretlerine de büyük zam yapıldı. Buna göre MEB'in sınavlarında gözetmen olarak görev alan bir öğretmene %15 Vergi diliminde 449 TL ödeme yapılacak. %20 Vergi dilimindeise 422 TL sınav görevli ücreti ödenecek. %27 Vergi diliminde olan bir öğretmen ise MEB gözetmen sınav görevli ücreti olarak 385 TL yatırılacak.

Yedek gözetmen sınav görevli ücreti de arttı. Buna göre; %15 vergi diliminde yedek gözetmen görevli ücreti 337 TL olurken %20 vergi diliminde bu rakam 317 TL'ye %25 vergi diliminde ise 289 TL'ye geriliyor.

Salon başkanı gözetmen ücreti ise %15 vergi diliminde 463 TL olacak. Salon başkanı sınav görevli ücreti %20 vergi diliminde 436 TL olurken %25 vergi diliminde ise 397 TL oldu.

MEB e-sınav görevli ücreti ne kadar?

MEB elektronik ortamda yapılan sınavlarda da sınav görevlisi kabul ediyor. MEB e-sınavlarında görev yapan gözetmen 320 TL E- Sınav izleme sorumlusu 320 TL, E- Sınav Başkan 346 TL sınav görevli ücreti alır.

Sınav görevli ücreti nedir?

Kamu personelleri ve genellikle öğretmenler merkezi sınavlarda görev alarak hem sınavların aksamadan yapılmasına yardımcı oluyor hem de bütçelerine ek katkıda sağlıyor. Sınavlarda görev alanlara görevin türüne göre sınav görevli ücreti yatırılıyor.