MEB sınav görevli ücreti 2022 (Kadrolu-Sözleşmeli) Yüzde 15-20-25 vergi dilimi gözetmen, yedek gözetmen, salon başkanı sınav görevi ücreti kaç TL? Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yapılan sınavlarda görev alan öğretmenler kendilerine ne kadar sınav görevli ücreti yatacağını merak ediyor. Öğretmen maaşlarına son yapılan zamla birlikte sınav görevli ücretleri de arttı. İşte vergi dilimlerine göre MEB gözetmen, yedek gözetmen, salon başkanı sınav görevli ücretleri...

MEB sınav görevli ücreti 2022 (Kadrolu-Sözleşmeli) Yüzde 15-20-25 vergi dilimi gözetmen, yedek gözetmen, salon başkanı sınav görevi ücreti kaç TL? Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yapılan sınavlarda görev alan öğretmenler kendilerine ne kadar sınav görevli ücreti yatacağını merak ediyor. Öğretmen maaşlarına son yapılan zamla birlikte sınav görevli ücretleri de arttı. İşte vergi dilimlerine göre MEB gözetmen, yedek gözetmen, salon başkanı sınav görevli ücretleri...

Öğretmenlerin en önemli gelirlerinden biri olan sınav görevli ücretlerinin düşük olması zaman zaman gündeme getirliyor. Sendikalar ve öğretmenler günümüz şartlarına uygun hale getirilmesini istedileri sınav görevli ücretlerinin yetersiz olduğunu belirtiyor. 2022 yılında öğretmen maaşlarına gelen zamların ardından MEB sınav görevli ücretlerinde de artışa gidildi. MEB sınav görevine başvurmak isteyen öğretmenler son güncelleme ile kendilerine ne kadar ücret yatırılacağını araştırıyor. İşte zamlı MEB sınav görevi ücretleri...

MEB sınav görevli ücreti 2022 (Sözleşmeli) Yüzde 15-20-25 vergi dilimine göre

MEB'de sözleşmeli olarak görev yapan öğretmenler kendilerine sınav görevi ücretinin ne kadar yatacağını araştırıyor. Yeni zamla birlikte sözleşmeli bir öğretmen eğer MEB sınavlarında gözetmen olarak görev yaparsa %15 vergi dilimine göre 386 TL, %20 vergi dilimine göre 363 TL, % 25 vergi dilimine göre ise 331 TL sınav görevli ücreti alacak. İşte sözleşmeli öğretmen MEB sınav görevli ücretleri;

MEB sınav görevli ücreti 2022 (Kadrolu) Yüzde 15-20-25 vergi dilimine göre

Kadrolu öğretmenler sözleşmeli öğretmenlere göre bir miktar daha yüksek sınav görevli ücreti alıyor. MEB'de kadrolu olarak görev yapan bir öğretmen MEB'in sınavlarında gözetmen olarak sınav görevi alırsa %15 vergi dilimine göre 449 TL, %20 vergi dilimine göre 422 TL, % 25 vergi dilimine göre ise 385 TL sınav görevli ücreti alacak. İşte kadrolu öğretmen MEB sınav görevli ücretleri;