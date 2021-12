KPSS sınavında bilmeniz gereken hukuki yaş sınırları nelerdir?

Devlet bünyesinde veya özel sektörde işe girebilmek için bir takım sınavlar yapılır. Bu sınavlar sonrasında aday başarılı olursa işe alınır. KPSS ve benzeri sınav türlerinde birden fazla ders ve o derslerin içinde de farklı konular bulunmaktadır. Bu konulardan bazıları güncelliğini yitirirken bazılarıysa her sene sorulur. KPSS sınavında özellikle Anayasa’da geçen hukuki yaş sınırları güncel olarak sorulmaktadır. Peki, sınavda bilmeniz gereken hukuki yaş sınırları nelerdir?

Devlet bünyesinde işe girebilmek için KPSS sınavına girmek zorunludur. Bu sınavda 70 puan ve üstü alan adaylar hedefledikleri meslek gruplarını seçebilmektedir. Sınavdan yüksek puan almak isteyen adaylar, sürekli çıkan soruların cevaplarını araştırmakta. İşte KPSS sınavında bilmeniz gereken hukuki yaş sınırları…

KPSS sınavında çıkan hukuki yaş sınırları

1-Normal kişilerde ceza ehliyeti 12 yaşında başlar.

2- Tam ceza verilme ehliyeti 18 yaşında başlar.

3- Sağır ve dilsizlerde ceza ehliyeti 15 yaşında başlar.

4-Sağır ve dilsizlerde tam ceza ehliyeti 21 yaşında başlar.

5-Kişinin kaza-i rüşt ile ergin kılınma yaşı 15.

6-Vasiyet düzenleme yaşı 15.

7-Olağanüstü evlenme yaşı 16.

8-Olağan evlenme yaşı 17.

9-Kanuni erginlik yaşı 18.

10- Milletvekili seçilme yaşı 18.

11-Oy kullanma yaşı 18.

12- Muhtar olabilme yaşı 18.

13-Belediye başkanı olma yaşı 18.

14-Evlat edinebilme yaşı 30.

15- Cumhurbaşkanı seçilebilme yaşı 40.

16- Anayasa mahkemesine üye seçilebilme yaşı 45.

KPSS nedir ve kaç yılda bir yapılır?

KPSS sınavı devletin farklı kademeleri personel almak için yapılan sınavdır. KPSS Lisans sınavı her yıl yapılmaktadır ama bu sınavın pek çok alt dalı olduğu için her sene her lisans mezunu farklı durumlar ile sınava girebilmektedir. Bu durumlarda KPSS A ve KPSS B grubunu ortaya çıkarmıştır.

KPSS A grubu sınavı her sene yapılır. Bu alandan sınava girmek isteyen adaylar her sene bu sınava başvuru yapıp sınava girebilirler.

KPSS B grubu sınavı 2 senede bir yapılır. Bu senelerde çift senelerdir. 2016-2018-2020 gibi her 2 yılda bir yapılmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.