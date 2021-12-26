Narendra Modi: 'İnek, bizim için anne ve kutsaldır'

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ineklerin kendileri için önemine vurgu yaparak, 'İnek, bizim içi anne ve kutsaldır.' ifadesini kullandı.

Çin'den sonra dünyanın en kalabalık Güney Asya ülkesi Hindistan'da kutsal kabul edilen ineklerle ilgili Başbakan Narendra Modi'den açıklama geldi.

The Times Of India gazetesinin haberine göre, Modi, Uttar Pradeş eyaletine bağlı Varanasi şehrinde düzenlediği mitingde kalabalığa seslendi.

Ülkesindeki ineklerden bahseden Modi, söz konusu hayvanlar hakkında "İnek, bizim içi anne ve kutsaldır." ifadesini kullandı.

Hindistan Başbakanı Modi, bu durumun bazıları için günah olabileceğini belirterek, inekler ve bufalolarla dalga geçenlerin, Hindistan'daki 80 milyon ailenin geçim kaynağının hayvancılığa bağlı olduğunu unuttuğunu kaydetti.

Önceki hükümetlerin süt endüstrisini görmezden geldiğini iddia eden Modi, bu sektörün güçlendirilmesi ve teşvik edilmesinin kendileri için öncelik olduğunu vurguladı.

HİNDİSTAN'DA EN KUTSAL HAYVAN İNEK OLARAK GÖRÜLÜR

Hinduluğun başlangıcından itibaren Hindistan'da en kutsal hayvan inek olarak görülür. Hindistan'da istemeyerek bile olsa bir ineği öldürmek büyük bir günah sayıldığı için inekler, cadde ve sokaklarda istediği gibi dolaşır, yaya kaldırımlarında güneşlenir, tapınaklara girer çıkar. Kimse onlara ilişmez, hatta saygıyla selamlar. Bu yüzden sokaklarda sıcaktan bunalmış, zayıf ineklere rastlamak doğaldır.

Toplumun büyük bir kesimi açlık sınırında yaşarken ineklere gösterilen bu ayrıcalık dışarıdan gelenlere anlamsız görünebilir fakat bunun ardında sadece dinsel inançlar yoktu. Bunun ardında aynı zamanda hayati gıda maddelerini koruma içgüdüsü de vardır. İneğin önemi, beş ürünü insanlığın yararına sunmasıydı:

süt,

peynir,

tereyağı,

dışkı

idrar

Dışkı tezek gibi yakacak olarak kullanılıyordu. İdrar ise tedavi amaçlı... Bu mükemmel hayvanı kesip bir kerede etini yemek yerine ürünlerinden daha uzun sürede ve pek çok insan tarafından faydalanılabilir düşüncesi vardı. İneği kesmek de öldürmekle eşitti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.