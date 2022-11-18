Kol saatiyle uzman öğretmen sınavına girilir mi? Küpeyle, cüzdanla, yüzük, kolye ve bileklikle uzman öğretmen sınavına giriş serbest mi yasak mı? soruları uzman öğretmenlik sınavına girmeye az bir süre kala bazı öğretmen adayları tarafından internette araştırıyor. MEB'in yayımladığı kılavuzda sınav anına uyulması gereken kurallar ve yasaklı olan araç gereçler açıklandı. Peki MEB sınavlarında analog kol saati, küpe, kolye, nikah yüzüğü (alyans) ve bileklik yasak mı?

Uzman öğretmenlik sınavına sayılı günler kala adaylar kafalarındakı soruların yanıtını araştırmaya devam ediyor. İlk defa yapılacak olan öğretmen kariyer basamakları sınavının kılavuzu da geçtiğimiz aylarda yayınlandı. Kılavuzda sıanvda uygulanması gereken kurallar da yer alıyor. Uzman öğretmenlik heyecanı ile sınava hazırlanan öğretmenlerin sınav anında yanında bulundurmaması gereken eşyalar da açıklandı. Peki Kol saatiyle uzman öğretmen sınavına girilir mi? Küpeyle, cüzdanla, kolye ve bileklikle uzman öğretmen sınavına giriş serbest mi yasak mı?

Kol saatiyle uzman öğretmen sınavına girilir mi?

ÖSYM sınavlarında kol saati ve dijital saatler ile sınava girişler yasaktır. İlk defa yapılacak olan uzman öğretmenlik sınavında ise adaylar kollarına taktıkları analog saatler ile sınava girmenin serbest olup olmadığını merak ediyor. Öğretmen Kariyer Basamakları Kılavuzu'nda yer alan bilgilerde sınav anında yasak olan eşyalar açıklandı. İşte sınavda yasak olan eşyalar:

Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç çanta, cüzdan, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar.

Küpeyle, cüzdanla, yüzük, kolye ve bileklikle uzman öğretmen sınavına giriş serbest mi yasak mı?

MEB'in sınavlarına girecek olan adaylar takılarla sınava girişin serbest mi yoksa yasak mı olduğu sorusuna yanıt arıyor. Yasaklı eşyalar arasında şunlar da yer alıyor: Kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav salonuna alınmayacaktır. Adaylar, bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sınavı tutanakla geçersiz sayılacaktır.

Uzman öğretmenlik sınavı kaç dakika?

Tüm Türkiye ile aynı anda başlayacak olan sınavda adaylar 70 ve üzeri puan almak için çabalaaycak. Sınav 19 Kasım'da saat 10.00'da başlaaycak. Sınavda adaylara 150 dakika süre verilecek.

Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman?

19 Kasım'da yapılan sınavın sonuçlarının 12 Aralık'ta açıklanacağı duyurulu. Sonuçlar http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecektir.

Ehliyetle (sürücü belgesi) uzman öğretmen sınavına girilir mi?

Adaylar sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı/T.C. Sürücü Belgesi veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, pasaportları olmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı) fotoğraflı sınav giriş belgesi ile koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan silgi bulunduracaktır.