Yüz binlerce öğretmenin merakla beklediği Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun en önemli kazanımlarından bir tanesi de öğretmenlere kariyer imkanı tanınası oldu. Şartları taşıyan öğretmenler uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik eğitimlerinin ardından merakla sınavın başlamasını bekliyor. 19 Kasım'da MEB tarafından yapılacak olan sınava girecek öğretmenler Araba anahtarı ile uzman öğretmen sınavına girilir mi? Ev Anahtar, çanta, cüzdan ile kariyer uzman-başöğretmen sınavına girilir mi, yasak mı? sorularına yanıt arıyor.

Araba anahtarı ile uzman öğretmen sınavına girilir mi? Ev Anahtar, çanta, cüzdan ile kariyer uzman-başöğretmen sınavına girilir mi, yasak mı? soruarına yanıt şu sıralar internette oldukça fazla araştırılıyor. Öğretmenlik Mesle Kanunu pek çok öğretmeni sevindirdi. ÖMK ile öğretmenlere kariyer imnkanı tanınmaya başlandı. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun ilk uzman öğretmen ve başöpğretmenlik sınavı ise 19 Kasım Cumartesi günü tüm Türkiye genelinde yapılacak. MEB'in sınavında ter dökecek olan öğretmenler başarılı olabilmek için 70 puan ve üzeri almak zorunda kalacak. Yanlışların doğruları görümeyeceği sınava saatler kala adaylar sınav salonlarında yanlarında neler götürüp neler götürülmeyeceğini merak ediyor.

Araba anahtarı ile uzman öğretmen sınavına girilir mi?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Klavuzu'nda yer alan bilgilere göre sınav anında yasak olan eşyalar açıklandı. İşte Klavuzda yer alan bilgiler; Adaylar üzerlerinde, kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç çanta, cüzdan, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar,

Kolye, küpe ve bileklikle uzman öğretmenlik-başöğretmen sınavına girilir mi?

Klavuzda yer alan bilgiye göre: Kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav salonuna alınmayacaktır. Adaylar, bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sınavı tutanakla geçersiz sayılacaktır.

Uzman öğretmen sınavında pet şişe yasak mı?

Adaylar sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir.

Uzman öğretmen sınavı barajı kaç?

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır, yanlış cevaplar doğru cevap sayısını etkilemeyecektir. Sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Uzman öğretmen sınavı ne zaman açıklanacak?

Öğretmenlerin heyecanla beklediği sonuçların açıklanma tarihi de belli oldu. Klavuzda yer alan bilgilere göre 12 Aralık 2022 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav sonuçları açıklanacak.

Uzman öğretmen sınavı saat kaçta?

Sınav, 19 Kasım 2022'de saat 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde yapılacak. Adaylar saat 9.30'da sınava katılacakları binada hazır bulunacak.

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