Uzman öğretmenlik sınavı en geç saat kaçta okulda olmak gerekir? Saat kaçtan sora içeri alınmaz? Uzman öğretmen sınavı kaçta? soruları şu sıralar binlerce kişi tarafından soruluyor. Uzman öğretmen olmanın hayalini kuran öğretmenlerin beklediği sınav nihayet geldi. 19 Kasım'da ter dökecek olan öğretmenlerin sınavı saat 10.00'da başlayacak. Peki uzman öğretmen sınavı saat kaça kadar sınav salonunda olunmalı?

Uzman öğretmenlik sınavı en geç saat kaçta okulda olmak gerekir? Saat kaçtan sora içeri alınmaz? Uzman öğretmen sınavı kaçta? soruları şu sıralar binlerce kişi tarafından soruluyor. Uzman öğretmen olmanın hayalini kuran öğretmenlerin beklediği sınav nihayet geldi. 19 Kasım'da ter dökecek olan öğretmenlerin sınavı saat 10.00'da başlayacak. Peki uzman öğretmen sınavı saat kaça kadar sınav salonunda olunmalı?

Öğretmenlik Meslek Kanunu öğretmenleri oldukça sevindirdi. Kanunla birlikte öğretmenlere kariyer imkanı tanınmaya başlandı. Gerekli şartları taşıyan öğretmenler uzman öğretmen ve başöğretmen eğitimlerine katılıp sınavı geçtikten sonra kariyer basamağında bir adım yükselebiliyor. Öğretmenlerin heyecanla beklediği uzman öğretmenlik sınavına ise sadece sayılı saatler kaldı. sınav için son hazırlıklarını yapan adaylar Uzman öğretmenlik sınavı en geç saat kaçta okulda olmak gerekir? Saat kaçtan sora içeri alınmaz? Uzman öğretmen sınavı kaçta? sorularına yanıt aroyor.

Uzman öğretmenlik sınavı en geç saat kaçta okulda olmak gerekir?

Uzman öğretmenlik sınavı ve başöğretmenlik sınavı tüm Türkiye'de merkezi sistemle aynı aynda yapılacak. Sınava yüz binlerce kişi katılacak. 19 Kasım Cumartesi günü saat 10.00'da başlayacak olan sınavın süresi 150 dakika olarak uygulanacak. Sınavda beşer seçenekli 100 soru sorulacak ve adaylar bu sorulardan en az 70 puan almak zorunda. Sınav giriş belgesi ile kimlik kontrollerinin ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar saat 09.30'da sınava katılacakları binada hazır bulunacaktır.

Ehliyet ile uzman öğretmen sınavına girilir mi?

Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Adaylar, nüfus müdürlüklerince verilen fotoğraflı, barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabilecektir. Adaylar sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı/T.C. Sürücü Belgesi veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, pasaportları olmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı) fotoğraflı sınav giriş belgesi ile koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan silgi bulunduracaktır.

Uzman öğretmen sınavı barajı kaç?

Uzman öğretmen olabilmek için adaylar kendilerine yöneltilen soruların toplam puan hesaplamasından yüz üzerinden 70 puan ve üstü almak zorunda. Sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Uzman öğretmen sınav sonucu ne zaman?

19 Kasım'da yapılan uzman öğretmenlik sınav sonuçlarının 12 Aralık tarihinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden duyurulacak.