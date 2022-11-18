Uzman öğretmenlik sınavı emanetçi var mı? Emanetçiler açık mı? Okulda telefon, çanta, cüzdan emanet edilir mi?

Yaklaşık olarak 600 bin öğretmenin katılacağı uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavına sayılı saatler kala heyecan da arttı. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun en büyük kazanımlarından olan öğretmen kariyer basamakları sınavının ilki 19 Kasım'da yapılacak. Sınava gelirken yanlarında telefon, çanta, cüzdan getirmek zorunda olanlar Uzman öğretmenlik sınavında emanetçiler açık mı sorusuna yanıt arıyor. Peki uzman öğretmen sınavında emanetçi var mı? Telefon, çanta, cüzdan emanet edilir mi?

Öğretmenlik Meslek Kanunu uzun yıllardır bekleniyordu. Hükümetin geniş çalışmaları sonucu ÖMK nhayet çıktı. Öğretmenlik Meslek Kanunu'na göre öğretmenlere kariyer fırsatı tanınıyor. Meslekte 10 yılını tamamlayan öğretmenler eğitimlerin ardından uzman öğretmenlik sınavına katılıyor. Sınavı geçenler ise uzman öğretmen unvanı almaya hak kazanıyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk uzman öğretmenlik sınavı 19 Kasım Cumartesi günü yapılacak.

Uzman öğretmenlik sınavı emanetçi var mı?

Uzman öğretmen olabilmek için sınava katılan adaylar sınav günü yanlarında getirmek zorunda oldukları telefon, çanta ve cüzdan gibi eşyaları bıraklamk için emanaetçilerin açık olup olmadığını merak ediyor. ÖSYM sınavlarında emanetçilerin olmadığı kılavuzda yer alıyordu. MEB'in sınavlarında da emanetçi uygulamasının olması beklenmiyor. Ancak sınav binları dışında, market, büfe gibi yerler emanet kabul edebilir. Ancak bu emanetçilerin sorumluluğu MEB'e bağlı değildir.

Sınavlarda emanetçiler açık mı?

Sınavlarda teknolojik eşyalar, takı, cüzdan ve çantaların alınmaması nedeniyle emanetçilere büyük talep oluyor. Merkezi sınavlarda salon binalarında emanetçilerin olmayacağı ÖSYM tarafından duyurulmuştu.

Okulda telefon, çanta, cüzdan emanet edilir mi?

Okul binaları dışında açık olan emanetçiler sınav gününde emanet kabul ediyor. Ancak bunların güvenilirliği konusunda kafalarda soru işaretleri oluşabiliyor.

Uzman öğretmenlik sınavında hangi eşyalar yasak?

Adaylar üzerlerinde, kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç çanta, cüzdan, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav salonuna alınmayacaktır. Adaylar, bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sınavı tutanakla geçersiz sayılacaktır. Adaylar sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir.

Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

19 Kasım'da yapıalcak olan sınavın sonuçları 12 Aralık tarihinde açıklanacak.

Uzman öğretmen sınavı saat kaçta?

Sınav 19 Kasım'da saat 10.00'da başlayacak. Sınavda adaylara beşer seçenekli 100 soru sorulacak. sınav süresi ise 150 dakika olacak.