Öğretmen kırtasiye parası 12 Eylül'de yatacak mı? 2022-2023 kırtasiye parası ne zaman yatar? İlk hafta kırtasiye parası yatar mı? MEB bünyesinde görevli 1.2 milyon öğretmen seminerlerini tamamladı ve okullarda 12 Eylül'de öğrencileri ile buluşacak. Artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle öğretmenler her sene yaptıkları kırtasiye alışverişleri bu sene daha maliyetli oldu. Öğretmenlerin merakla beklediği 2022-2023 kırtasiye parası (Eğitim-öğretim ödeneği) ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Milyonlarca öğrenci gibi öğretmenler de 12 Eylül Pazartesi günü okullarında olacak. Öğretmen maaşlarına yapılan yüzde 42 Temmuz zammının ardından öğretmenler seminerlerini tamamladı ve mesleklerini icra etmeye başladı. Öğretmenlere her senenin başında ödenen kırtasiye parasının 2022-2023 senesi için ne zaman yatacağı merakla beklenmeye başlandı. Öğretmen kırtasiye parası 12 Eylül'de yatacak mı? 2022-2023 kırtasiye parası ne zaman yatar? İlk hafta kırtasiye parası yatar mı? soruları şu sıralar binlerce öğretmen tarafından sorulmaya başlandı.

Öğretmen kırtasiye parası 12 Eylül'de yatacak mı?

Öğretmen kırtasiye parası (Eğitim-öğretim ödeneği) ile ilgili yaşanan son gelişme öğretmenleri heyecanlandırdı. Öğretmen maaşlarına yapılan zammın ardından öğretmenler meakla kırtasiye parasının yatacağı tarihi bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen kırtasiye parasının 12 Eylül 2022 tarihinden itibaren ödeneceğini bildirdi.

2022-2023 kırtasiye parası ne zaman yatar?

Bakanlıktan il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda, 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme'nin 'Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme' bölümüne göre, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin; 2022'de 1325 TL, 2023'te 1400 TL olarak ödeneceği bildirildi. Yazıda, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda yer alan; öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce başlayanlara yüzde 75'i, birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara yüzde 50'si oranında yapılacağı ifadesi hatırlatıldı.

Bu kapsamda, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara Toplu Sözleşme ile 2022 için belirlenen öğretim yılına hazırlık ödeneğinin 12 Eylül 2022 tarihinden itibaren ödenmesi gerektiği bildirildi.

İlk hafta kırtasiye parası yatar mı?

Kırtasiye parasının okulların açıldığı ilk haftadan itibaren öğretmenlerin hesaplarına yatırılması bekleniyor. Kırtasiye yardımı toplu sözleşme zammı ile artıyor. 2022-2023 yılında kırtasiye parasının 1325 TL olacağı beliritliyor.

Kırtasiye parası ücretli öğretmenlere verilir mi?

Kıtasiye parası yardımı olarak da bilinen eğitime hazırlık ödeneği öğretmenlere verilir. Bu ödenek kadrolu ve sözleşmeli öğretmenelre veriliyor. Ücretli öğetemnler ve özel kurumlarda çalışan öğretemnler bu ödeneği alamıyor. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara ödenir.