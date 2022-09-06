Devletten kırtasiye yardımı nasıl alınır? E-Devlet kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kırtasiye parası desteği nereden alınır? Son zamanlarda hayatın her alanında hissedilen hayat pahalılığı okulların açılmasına sayılı günler kala kırtasiyelerde de kendisini gösterdi. Geçen seneye göre kırtasiye ürünlerinde iki katı artan fiyatlar çocuk okutan ailelerin belini büktü. Maddi durumu yetersiz olan öğrencilere ve ailelere devlet kırtasiye yardımı da yapıyor. 1300 TL kırtasiye yardımı için talep oldukça fazla. Aileler kırtasiye yardımının nasıl ve nereden alındığını, başvurunun nereye yapıldığını merak ediyor.

Hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon en çok da öğrenci okutan aileleri ve öğrencileri etkiledi. 2022-2023 eğitim öğretim döneminin başlamasına az bir süre kala aileler kırtasiye masraflarını nasıl karşılayacağını kara kara düşünüyor. Devlet maddi durumu yetersiz olan ailelere her alanda olduğu gibi eğitim alanında da destek olmaya devam ediyor. Devletten kırtasiye yardımı nasıl alınır? E-Devlet kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kırtasiye parası desteği nereden alınır? gibi sorular şu sıralar pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. İşe 2022 devlet kırasiye yardımına dair detaylar...

Devletten kırtasiye yardımı nasıl alınır?

Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet olmanın getirdiği yükümlülüklerle maddi durumu yetersiz olan ailelere her türlü desteği sağlamaya devam ediyor. Hayat pahalılığının arttığı son günlerde kırtasiye masrafları da velilerin belini büker oldu. 2022 kırtasiye yardımlarına başvurular son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından binlerce kişi kırtasiye yardımı nasıl alınır? sorusuna yanıt aramaya başladı. Kırtasiye yardımı almak için öncelikle Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ile irtibata geçmelidir. Ayrıca mahelle muhtarlıkları ile de irtibata geçerek kırtasiye yardımları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Ayrıca E-Devlet üzerinden de kırtasiye yardımı başvurusunda bulunabilirsiniz.

E-Devlet kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Devletimiz maddi durumu yetersiz olan hanelere her türlü yardımı ve desteği sağlamaya devam ediyor. Okulların açılmasıyla kırtasiye masraflarını karşılayamayan ailelere de devlet kırtasiye desteği sağlıyor. Kırtasiye yardımı almak isteyenler E-Devlet üzerinde başvurusunu tamamlayabilir. E-Devlet mobil uygulama üzerinden yada internetten https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-egitim-ogretim-yardimi-talebi adresine giriş yapıp açılan sayfada kişisel bilgilerinizi eksiksiz ve hatasız doldurarak kırtasiye yardımı başvurusunu tamamlayabilirsiniz. E-Devlet başvurusunu kullanarak, şehit / gazi ve vazife malüllerine veya çocuklarına yılda bir kez ödenen eğitim yardımı için talepte bulunabilir. E-Devlet kırtasiye yardımı için TIKLAYIN...

Kırtasiye yardımına kimler başvurabilir?

Kırtasiye yardımına başvurabilmek ve yardımı alabilmek için aşağıdaki şartları taşıyor olmak gerekiyor. İşte kırtasiye yardımı başvuru şartları;

Eğitim ve öğretim yardımı, öğrenimi devam eden;

Vazife veya harp malullüğü aylığı alanların,

2330 sayılı Kanun (İç güvenlik asayiş kapsamında olanlar) ve 3713 (terör kapsamında olanlar) sayılı Kanunlar kapsamında gerçekleşen olaylar nedeniyle aylık ödenen erbaş ve erlerin,

2330 sayılı Kanun uyarınca aylık bağlanan güvenlik korucusu ve sivillerin,

Vazife veya harp malûlü olduğuna karar verilenlerden aylık bağlanmaksızın sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenler ile vazife malullüğü aylıkları göreve girmeleri nedeniyle kesilenlerin (iştirakçi-tütün),

Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan bu faaliyetlerinden dolayı hayatını kaybeden, yaralanan veya engelli hâle gelen sivil şehit/gaziler kendilerine ve çocuklarına ödenmektedir.