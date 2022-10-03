Eylül ücretli öğretmen maaşı ne zaman yatar? 2022 Eylül ücretli öğretmen maaşı ne kadar? Eylül maaşı Ekim'in kaçında yatacak? Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev alan sözleşmeli kadrolu ve ücretli öğretmenler 12 Eylül'de 2022-2023 eğitim öğretim dönemine başladı. Memur sınıfındaki öğretmenler Eylül ayının maaşlarını ayın 15'inde aldı. Ücretli öğretmenler ise ne kadar maaş alacaklarını sabırsızlıkla bekliyor.

Eylül ücretli öğretmen maaşı ne zaman yatar? 2022 Eylül ücretli öğretmen maaşı ne kadar? Eylül maaşı Ekim'in kaçında yatacak? Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev alan sözleşmeli kadrolu ve ücretli öğretmenler 12 Eylül'de 2022-2023 eğitim öğretim dönemine başladı. Memur sınıfındaki öğretmenler Eylül ayının maaşlarını ayın 15'inde aldı. Ücretli öğretmenler ise ne kadar maaş alacaklarını sabırsızlıkla bekliyor.

MEB bünyesindeki eğitim kurumlarında görevli olan ücretli öğretmenler bir süredir maaşlarına zam yapılmasını talep ediyordu. Konu zaman zaman siyasilerin de gündemine geliyordu. Binlerce ücretli öğretmeni sevindiren gelişmeyi geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Erdoğan ücretli öğretmen maaşlarına ciddi oranda zam yapıldığını açıkladı. 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla ilk maaşlarını almak için sabırsızlanan binlerce ücretli öğretmen maaşların ne zaman yatacağı sorusuna yanıt arıyor. Peki Eylül ayı ücretli öğretmen maaşı yattı mı? Ücretli öğretmen maaşı ne kadar ve ne zaman yatacak?

Eylül ücretli öğretmen maaşı ne zaman yatar?

Ücretli öğretmen maaşlarının ne kadar olduğu kadar ne zaman yatacağı da pek çok kişi tarafından merakla bekleniyor. MEB'de görevli kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler maaşlarını her ayın 15'inde alıyor. Memurlar çalışacakları ayın maaşını önceden alıyor ancak bu durum ücretli öğretmenler için geçerli değil. Ücretli öğretmenler ek ders ücreti karşılığında maaş alıyor. Ücretli öğretmen maaşını girilen ders sayısı belirliyor. Ek ders ücretleri her yeni ayın ilk haftası hesaplanarak hesaplara yatıyor. Eylül ayı ücretli öğretmen maaşlarının da Ekim ayının ilk haftası hesaplara yatması oldukça muhtemel.

Ücretli öğretmen Eylül maaşı Ekim'in kaçında yatacak?

Ücretli öğretmen maaşlarının ne zaman yatacağı konusunda net bir gün yoktur. Ücretli öğretmen maaş ödemeleri ilden ile, ilçeden ilçeeye farklılık gösterebilir. Eylül ayı ücretli öğretmen maaşının Ekim'in ilk haftası hesaplara yatması bekleniyor.

2022 Eylül ücretli öğretmen maaşı ne kadar?

Ücretli öğretmen maaşları asgari ücretin de altında kaldığı gerekçesiyle pek çok kişi tarafından eleştiriliyordu. Temmuz ayında öğretmenlere yapılan yüzde 42 oranında zammın ardından ücretli öğretmen maaşlarında da ciddi oranda artışa gidildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ücretli öğretmen maaşlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir müjde de ücretli çalışan öğretmenlerimize ve usta öğreticilerimize vermek istiyorum. Her 5 ders için ilave bir saat ek ders ödemesi yapacağız. Haftada 30 saat derse giren öğretmenin alacağı ücret 3 bin 400 TL'den 5740 liraya yükselmektedir. 40 saat üzerinden alacakları ücret de 7400 liraya çıkmaktadır." dedi.

Haftada 30 saat ücretli öğretmen maaşı kaç TL?

Haftada 30 saat derse giren bir ücretli öğretmenin maaşı 3 bin 400 TL'den 5740 liraya çıktı.