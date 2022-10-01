Haftada 20-22-25-28-30-36 saat derse giren ücretli öğretmen maaşı 2022 ne kadar? Ücretli öğretmen 32-34-144 saat ek ders maaşı kaç TL? 2022-2023 eğitim öğretim dönemi 12 Eylül'de tüm kademelerde başladı. Kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler ile birlikte ücretli öğretmenler de yeni eğitim öğretim yılına başladı. Ücretli öğretmen maaşlarına gelen zam sonrası pek çok kişi ne kadar maaş alacaklarını hesaplamaya başladı. 2022 haftada 20-22-25-28-30 saat derse giren ücretli öğretmenler 2022 Eylül maaşının ne kadar olacağını şimdiden merak ediyor. İşte 2022-2023 yılı ücretli öğretmen ders saatine göre ücretleri...

Haftada 20-22-25-28-30-36 saat derse giren ücretli öğretmen maaşı 2022 ne kadar? Ücretli öğretmen 32-34-144 saat ek ders maaşı kaç TL? 2022-2023 eğitim öğretim dönemi 12 Eylül'de tüm kademelerde başladı. Kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler ile birlikte ücretli öğretmenler de yeni eğitim öğretim yılına başladı. Ücretli öğretmen maaşlarına gelen zam sonrası pek çok kişi ne kadar maaş alacaklarını hesaplamaya başladı. 2022 haftada 20-22-25-28-30 saat derse giren ücretli öğretmenler 2022 Eylül maaşının ne kadar olacağını şimdiden merak ediyor. İşte 2022-2023 yılı ücretli öğretmen ders saatine göre ücretleri...

MEB bünyesnde göreve başlayan binlerce ücretli öğretmen 2022-2023 eğitim öğretim döneminde ne kadar maaş alacaklarını merak ediyor. Ücretli öğretmen maaşları asgari ücretin de altında kaldığı için zaman zaman eleştiriliyordu. Ücretli öğretmenler de bu durumun düzeltilmesi için hükümete çağrıda bulunmuştu. 2022-2023 eğitim öğretim yılında ücretli öğretmen maaşlarına ciddi oranda artış yapıldı. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Temmuz ayında öğretmenlere yapılan yüzde 42 zam sonrası ücretli öğretmenler de unutumadı. Peki haftada 20-22-25-28-30-32-34-36 saat derse giren ücretl öğretmen ne kadar maaş alır. Ayda 144 saat derse giren ücretli öğretmen 2022 maaşı kaç lira?

Haftada 20-22-25-28-30-36 saat derse giren ücretli öğretmen maaşı 2022 ne kadar?

2022 yılında ücretli öğretmen maaşlarına zam yapıldı. Daha önce asgari ücretin altında olan 30 saatlik ücretli öğretmen maaşı asgari ücreti geçti. Ücretli öğretmen maaşı 3 bin 400 TL'den 5740 liraya yükseltildi. Ücretli öğretmenler girdikleri ek ders sayısına orantılı olarak maaş alıyor. Haftada ortalama 30 saat ek derse giren bir ücretli öğretmen ortalama 5.740 TL maaş alacak.

Ücretli öğretmen 32-34-36-144 saat ek ders maaşı kaç TL?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ücretli öğretmenleri sevindirecek açıklamayı yaptı. Erdoğan açıklamasında "Bir müjde de ücretli çalışan öğretmenlerimize ve usta öğreticilerimize vermek istiyorum. Her 5 ders için ilave bir saat ek ders ödemesi yapacağız. haftada 30 saat derse giren öğretmenin alacağı ücret 3 bin 400 TL'den 5740 liraya yükselmektedir. 40 saat üzerinden alacakları ücret de 7400 liraya çıkmaktadır." dedi.

2022 ücretli öğretmen ek ders nasıl hesaplanır?

Ücretli öğretmenler fiilen girdikleri her 5 ders için 1 ek ders ücreti ekstra alır. Bu kapsamda yapılacak hesaplamalarda program her 5 ders saati için otomatik olarak 1 saat ek ders ücretini eklememektedir. Haftada 30 saat derse giren bir öğretmenimiz o hafta için 36 saat, toplamda 4 haftanın olduğu bir ayda ise 144 saat olarak hesaplama yapmalıdır.

Ücretli öğretmenler en fazla kaç derse girer?

Ders ücreti karşılığı görevlendirilen bir öğretmen (ücretli öğretmen) azami kaç saat ücret alabilir? ders okutmak üzere görevlendirilenlere, bu kapsamda haftada en fazla 30 saat ders görevi verilmesi mümkün olabilecektir.