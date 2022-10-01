2022 ücretli öğretmen maaşı 30 saat | Haftada 30 saat derse giren ücretli öğretmen ne kadar maaş alır? Zamlı ücretli öğretmen maaşlarının ne kadar olduğu MEB bünyesinde görevli olan ücretli öğretmenler tarafından merak ediliyor. Ücretli öğretmen maaşlarına geçtiğimiz aylarda zam yapılmıştı. 2022 yılında ilk kez maaş alacak olan ücretli öğretmenler Eylül ayı maaşlarının ne kadar olduğunu sabırsızlıkla bekliyor.

2022 ücretli öğretmen maaşı 30 saat | Haftada 30 saat derse giren ücretli öğretmen ne kadar maaş alır? Zamlı ücretli öğretmen maaşlarının ne kadar olduğu MEB bünyesinde görevli olan ücretli öğretmenler tarafından merak ediliyor. Ücretli öğretmen maaşlarına geçtiğimiz aylarda zam yapılmıştı. 2022 yılında ilk kez maaş alacak olan ücretli öğretmenler Eylül ayı maaşlarının ne kadar olduğunu sabırsızlıkla bekliyor.

2022-2023 eğitim öğretim dönemi 12 Eylül'de başladı. Sözleşmeli ve kadrolu öğretmenler gibi ücretli öğretmenler de okullarında yerini aldı. MEB bünyesinde görev yapan ücretli öğretmenler ilk maaşlarını alacakları günü merakla bekliyor. Kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler maaşlarını her ayın 15'inde alıyor. Ancak sözleşmeli öğretmen maaşları ek ders hesaplamalarının ardından bir sonraki ayın ilk haftası hesaplara yatıyor. Henüz Eylül ayının maaşlarını alamayan ücretli öğretmenler haftada 30 saate 2022-2023 eğitim öğretim yılında ne kadar maaş alacaklarının hesabını yapıyor.

2022 ücretli öğretmen maaşı 30-40 saat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ücretli öğretmen maaşlarında ciddi oranda iyileştirme yapıldığı müjdesini verdi. Erdoğan Temmuz ayında öğretmenlere yapılan yüzde 42 oranında zammın ardından ücretli öğretmenlere de zam yapıldığını duyurdu. Erdoğan açıklamasında "Haftada 30 saat derse giren öğretmenin alacağı ücret 3 bin 400 TL'den 5740 liraya yükselmektedir." dedi. Erdoğan'ın açıklaması üzerine ücretli öğretmen 30 saat maaşı asgari ücreti geçmiş oldu.

Haftada 30 saat derse giren ücretli öğretmen ne kadar maaş alır?

Geçtiğimiz dönemde ücretli öğretmen maaşı asgari ücretin çok çok altında kalmıştı. Bu durum pek çok kez eleştirilmiş ve bası siyasiler tarafından da TBMM'de dile getirilmişti. Ücretli öğretmen maaşlarına 2022-2023 döneminde iyi bir zam yapıldı. Haftada 30 saat derse giren ücretli öğretmen maaşı yapılan zammın ardından 3.360,64 TL'den 5.740 TL'ye çıktı.

Ücretli öğretmen maaşına zam mı geldi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Temmuz ayında memur maaşlarına yapılan zammın ardından ücretli öğretmenlere de zam yapıldığını açıkladı. Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: "Bir müjde de ücretli çalışan öğretmenlerimize ve usta öğreticilerimize vermek istiyorum. Her 5 ders için ilave bir saat ek ders ödemesi yapacağız. haftada 30 saat derse giren öğretmenin alacağı ücret 3 bin 400 TL'den 5740 liraya yükselmektedir. 40 saat üzerinden alacakları ücret de 7400 liraya çıkmaktadır. " ifadelerini kullandı.

2022 ücretli öğretmen maaşı (30 saat)

Geçtiğimiz sene haftada 30 saat derse giren ücretli öğretmen ek derslerle birlikte ayda ₺3.360,64 TL maaş alıyordu Bu oran asgari ücretin de çok çok altındaydı. 2022-2023 eğitim öğretim döneminde binlerce ücretli öğretmeni ilgilendiren zam haberi duyuruldu. Yeni zamla birlikte 30 saat derse giren ücretli öğretmen 5.700 liradan fazla maaş alacak.

Ücretli öğretmen maaşı ne zaman yatar?

Öğretmenler çalışacakları ayın maaşını önceden alır. Öğretmen maaşları her ayın 15'inde hesaplara yatar. Ancak ücretli öğretmenler ise çalıştıkları ayın maaşını bir sonraki ay alır. Ücretli öğretmen maaşları ek ders ücreti ile belirlenir. Ek ders hesaplamaları da ayın ilk haftası yapılıyor. Ücretli öğretmen maaşı bir sonraki ayın ilk haftası hesaplara yatar.