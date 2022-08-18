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YKS ek yerleştirme tarihi açıklandı mı? YKS ikinci tercihler ne zaman yapılacak?

YKS ek yerleştirme tarihi açıklandı mı? Herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrencilerin bekledikleri ek tercih sürecinin sonuna geliniyor. ÖSYM ek tercihler için açıklama yapacak. Peki YKS ikinci tercihler ne zaman yapılacak? Kimler ikinci tercihleri yapabilir ve ek tercih hakkı kaç tane? İşte detaylar...

17 Dakika Önce
2022-08-18 17:07:10
YKS ek yerleştirme tarihi açıklandı mı? YKS ikinci tercihler ne zaman yapılacak?

Herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrencilerin bekledikleri ek tercih sürecinin sonuna geliniyor. ÖSYM ek tercihler için açıklama yapacak. Peki YKS ikinci tercihler ne zaman yapılacak? Kimler ikinci tercihleri yapabilir ve ek tercih hakkı kaç tane? İşte detaylar...

YKS ek yerleştirme nedir, kimleri kapsar?

Yks ek yerleştirme süreci, üniversite birinci yerleştirme işlemleri sırasında herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen veya herhangi bir tercihte bulunmayan adayların başvurabildiği bir süreçtir.

YKS kazanan öğrenciler ek tercih yapabilir mi? İstemediği üniversiteye yerleşenler ek tercih yapabilir mi?
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YKS ek yerleştirme tarihi açıklandı mı?

Her yıl ÖSYM tarafından ek tercih tarihleri açıklanıyor. Üniversite kayıtları 26 Ağustos tarihinde bitecek. YKS ek tercihlerin 26 Ağustos tarihinden sonra başlaması bekleniyor. Detaylar bekleniyor.

Ek tercih nereden yapılır?

Ek yerleştirme işlemleri ÖSYM aday işlemleri sayfasından gerçekleştirilmektedir. Ek kontenjan sürecinden yararlanmak isteyen adaylar TC kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleri ile ÖSYM sitesinden işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Ek tercih hakkı kaç tane?

Ek tercih sürecinde adayların 24 tercih yapabilme hakları bulunmaktadır. Ek yerleştirme kontenjanlarının daha kısıtlı olması sebebi ile aday öğrencilerin yapabildikleri kadar fazla sayıda tercih yapmaları daha faydalı olacaktır.

YKS sonuçlarıyla kaç aday üniversiteye yerleşti? YKS yerleşemeyenler ek tercihi ne zaman yapacak?
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