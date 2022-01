Açıköğretim sınavları ne zaman 2022? AÖF sınav tarihi binlerce öğrencinin merak edip araştırdığı tarihler arasında yer alıyor. 2022 yılına girmemizle birlikte AÖF takvimini araştıran öğrenciler sınavların hangi ayda olacağını araştırıyor. Peki ama AÖF sınavı ne zaman? Akademik Takvim yayınlandı mı? İşte detaylar...

Açıköğretim sınavları ne zaman 2022? AÖF sınav tarihi binlerce öğrencinin merak edip araştırdığı tarihler arasında yer alıyor. 2022 yılına girmemizle birlikte AÖF takvimini araştıran öğrenciler sınavların hangi ayda olacağını araştırıyor. Peki ama AÖF sınavı ne zaman? Akademik Takvim yayınlandı mı? İşte detaylar...

Açıköğretim sınavları ne zaman 2022?

Açıköğretim Fakültesi Akademik Takvim kılavuzuna göre; Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları 08-09 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Vize sınavlarının yüz yüze gerçekleştiği AÖF'te final sınavları da yüz yüze yapılacak. AÖF final sınavları öncesi öğrenciler, sınav giriş yerlerini Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden T.C kimlik numaraları ile öğrenebilecekler.

AÖF nedir?

Uzaktan öğretim "öğrencinin iletişim teknolojilerinden yararlanarak öğrenmesini sağlayan" çağdaş bir uygulamadır. Gelişmiş ya da gelişmekte olan pek çok ülkede uygulanmakta olan uzaktan öğretim yoluyla her yaş, her gelir ya da her meslek grubundan insanın üretkenliklerini yitirmeden, öğrenimlerini kendi hız ve kapasitelerine göre ayarlayarak eğitimlerini sürdürdükleri bir sistemdir. Farklı mekânlardaki öğrenci, öğretim elemanı ve eğitim araçlarını iletişim teknolojileri ile bir araya getiren eğitim modellerini kapsayan uzaktan eğitim, çağın teknolojisinden yararlanılmasını sağlayan bir eğitim felsefesidir.

Anadolu Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Sistemi, ülkemizde çağdaş anlamda uzaktan eğitim modeli ile yükseköğretim yapan ilk kurumdur. (Anadolu Üniversitesi)

