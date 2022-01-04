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Altındağ'da 2 gün içinde ikinci köpek saldırısı!

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 10 yaşındaki Ramazan A'nın ardından 7 yaşındaki Emine Topbaşı da köpeklerin saldırısıyla yaralandı.

35 Dakika Önce
2022-01-04 17:28:14
Altındağ'da 2 gün içinde ikinci köpek saldırısı!

Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Doğantepe Mahallesi'nde dün saat 18.00 sıralarında annesiyle evine dönen Emine Topbaşı, bir anda 6-7 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Annesi ve komşuların yardımıyla saldırıdan kurtulan Topbaşı, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Çocuk, müdahalenin ardından taburcu edildi.

"Çocuğun psikolojisi altüst oldu"

Anne Nurcan Topbaşı, ablasına yaptıkları ziyaret sonrası eve döndüklerini ve bu sırada sokak köpeklerinin aniden kızına saldırdığını söyledi.

Çocuğa zarar gelmesin diye kafasını karnına bastırdığını ifade eden Topbaşı, "Çocuğu bacağından tuttular. O sırada da bir vatandaşımız geldi, köpeklerin üzerine çantayı attı. Köpekler o sırada dağıldı, biz de hemen eve geldik, ambulansı aradık." dedi.

Yaralanan kızının kalçasına dikiş atıldığını anlatan Topbaşı, "Sabah çocuğumu dışarıya çıkardığımda 'Anne köpek var mı?', 'Anne köpek gelir mi?' diye korkuyor. Kapıdan dışarıya çıktığımızda bu başlıyor. Çocuğun psikolojisi altüst oldu. Bu köpeklerin toplatılmasını istiyoruz. Biz köpekleri sevmiyor değiliz, biz de hayvanseveriz. Buradan hayvansever vatandaşlara da sesleniyoruz. Aynısı sizin çocuklarınızın başına da gelebilir." ifadelerini kullandı.

Her gün köpek saldırısı haberi gördüklerini belirten Topbaş, "Korkuyoruz yani. 2-3 arkadaş bir araya gelip öyle gidiyoruz." diye konuştu.

Ramazan A'nın tedavisi sürüyor

Öte yandan, pazar günü aynı mahallede köpeklerin saldırısında uğrayan 10 yaşındaki Ramazan A'nın annesi Zeynep A. da oğlunun arkadaşına ders çalışmaya gittiği sırada 4-5 köpeğin saldırısına uğradığını söyledi.

Zeynep A, "Oğlumun vücuduna 11 dikiş atıldı. Bacak arası ve kalçada büyük ısırıklar var. Sokak köpeklerinin toplatılmasını istiyorum. Çocuklarımız okula rahatça gidemiyor. Hepimiz tedirginiz. Çocuğum yolda yürürken köpeklerin saldırısına uğruyor. Orada bulunan manav, köpeklere fırçayla saldırıyor. Yoksa çocuğum daha kötü olabilirdi." dedi. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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